新竹城隍廟美食超多！爆漿巧克力包、北門炸粿　5個銅板價小吃必訪

若你來到一個不熟悉的城市又想吃在地美食該怎麼找？來到當地廟宇附近準沒錯！今天儂編化身美食特派員，來到新竹城隍廟尋找美食，實在多到讓人眼花撩亂數不清！樣樣都是銅板價能解決～爆漿包子、古早味潤餅通通有，連在地人力推的炸物也不能錯過！這5間「新竹城隍廟」周邊銅板美食別錯過！

周家燒麻糬

▲（圖／IG@applealice0801）

別說麻糬是老人食物，這根本是小吃界的精髓之一！「周家燒麻糬」已傳統做法製成Q彈有勁不黏牙的麻糬外皮，內餡也很濃郁到無話可說，一共有三種口味分別是紅豆、芝麻、花生，最後一定要灑上滿滿的花生粉才行！一份有兩顆只要40元，超大又飽滿建議與朋友合吃一人一顆，以免會感到太膩。

【周家燒麻糬】

地址： 新竹市北區中山路75號

電話： 0955 346 226

郭家潤餅

▲（圖／IG@butter_fly727、@z24518261）

不管你想叫他春捲還是潤餅都好，但儂編本人是偏好較潤餅！儂編身為曾經的新竹4年大學生，必須大力推薦「郭家潤餅」，雖然好幾次去都收攤或是大排長龍，但每次吃還是覺得超美味，或許是飢餓行銷啦～餡料雖然與別家沒有太大的差異，但它們家的豆芽菜餡就是特別好吃，店家使用秘方特別滷過，淡淡的菜香味配上經典花生粉，我已經無法拒絕它的誘惑了～

【郭家潤餅】

地址： 新竹市北區中山路75號

電話： 03 522 2285



西大發

▲（圖／IG@hawthornbbfoodie、@earth85_）

據說是城隍夜托夢給老闆，因此做吃來的美味包子，不管是不是都市傳說反正美味是真的就是了！「巧克力包」是第一必吃，一口咬下要當心！絕對會巧克力大噴發，被濃郁到燒燙巧克力醬燙到不要跟我們要賠償啊～除了巧克力包之外，芋頭饅頭也讓人想收購全部，不是傳統的「紫色饅頭」，而是吃得到香氣逼人的芋頭塊的那種啊～

【西大發】

地址： 300新竹市北區長安街3號

電話： 03 525 9115



北門炸粿

▲（圖／IG@jason87_foodie）

來到城隍廟沒吃「北門炸粿」別說你來過！北門炸粿是家四代傳承的百年老店，與傳統的鹽酥雞差得很遠！使用傳統大份量的食物果粉下去酥炸，芋頭糕、地瓜片、肉粿或是蚵仔嗲都是熱門菜色之一，每款都超大份量花少錢就能讓你飽到不行！點到一定份量店家會用盒裝方便享用，讓你在吃美食時不會搞得髒兮兮！

【北門炸粿】

地址：新竹市北區城北街15號

電話：03 522 0471



阿忠肉圓

▲（圖／IG@foodaholic_121e23.5）

位在城隍廟美食街的「阿忠肉圓」是不少進香客來到第一指定必吃！肉圓使用炸的方式烹調，比起清蒸肉圓皮也更有嚼勁，淋上獨門的「粉紅色醬」宛如如虎添翼一般神奇，甜甜帶有一點蒜味，讓人忍不住想問老闆這是什麼神仙藥水也太美味，肉圓內的餡料更是不容小覷，個個都是飽滿到不行，一定要再點上一碗新竹在地貢丸湯，就能結束美好的一天！

【阿忠肉圓】

地址： 新竹市北區中山路75號

電話： 03 525 5054

編輯整理：陳怡瑄

TEXT／Bella.tw儂儂

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