快帶毛孩約會去！精選台中4間寵物友善餐廳　貓狗比主人還開心

擔心出門後毛孩寂寞難耐？不用緊張！儂編這次精選了「台中4間寵物友善餐廳」，就算沒有養寵物也可以體驗一下～對於有養寵物的奴才們有福了！不僅可以帶自家毛孩去交朋友，還可以悠哉的一邊享用餐點，一邊看著毛小孩玩樂！光是想像那種美好畫面，儂編都快被融化啦～趕快抓緊時機，帶著毛小孩約會去吧！

1. Two Puppies寵物友善餐廳

▲（圖／IG＠art2017tw）

店內有2隻超萌店狗Yogurt & Candy，分別為黑柴柴和米克斯！餐廳主打無油煙輕食，餐點豐富，其中「柴團定食」是店內的招牌餐點，超萌的柴犬造型飯糰，每日限量12份而已！貼心的是還有販售寵物鮮食餐點～讓毛孩也能一同享用！

《店家資訊》

地址：台中市西區民權路213巷7-79

電話：04 2305 4177

營業時間：11：00 - 19：00（星期四店休）



2. 找柴咖啡

▲（圖／IG＠ballyawa）

「找柴咖啡」是以柴犬為最大特色的寵物友善餐廳，柴柴店長Kuma超帥氣！店內經常有柴柴家庭聚會，柴犬控&柴犬奴們絕對不能錯過，趕進加入口袋名單啦！餐點提供輕食及小點心為主，也有販售寵物用品，雖然室內座位區不大，但店內保留了好大一塊區域是給狗狗們玩耍奔跑的！

《店家資訊》

地址：台中市南區復興路一段207巷15弄39號

電話：0966 527 227

營業時間：星期一～五 12：00 - 18：00

星期五、六 11：00 - 19：00



3. 獵犬不打獵

▲（圖／IG＠yifoodies）

全台首家的黃金獵犬寵物餐廳！店內飼養了10隻黃金獵犬和1隻臘腸，非常乖巧又親人！除了可以來親近狗狗，享受被黃金獵犬包圍的感覺～還可以帶著自家毛孩一起來玩耍呦！這邊不僅提供餐點，還有寵物自助洗澡、木屋住宿、狗兒安親班和寵物美容服務！

《店家資訊》

地址：台中市神岡區承德路18號

電話：04 2535 1511

營業時間：11：00 - 20：30（星期一、二店休）



4. HOMECAFE 幸福。好食 寵物認養主題餐廳

▲（圖／IG＠mollyxmochi）

「HOMECAFE」是一間以「寵物認養」做為宗旨的複合式餐廳，1樓是咖啡廳，2樓則是浪浪的待認養區，是許多浪浪的“中途之家”，目標是幫牠們找到一個「永遠的家」，期待有緣人給牠們一個機會！店內餐點一點也不馬虎，許多網友都非常推薦～另外還有寵物鮮食，讓毛孩有得吃又有得玩！

《店家資訊》

地址：台中市北區興進路58號

電話：04 2233 7229

營業時間：星期三～星期日 12：00 - 21：00（星期一、二店休）



編輯整理：曹毓珊

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：一直宅在家連寵物都憂鬱！「這4徵兆」要注意，防疫在家多陪伴，互相療癒度過疫情！



延伸閱讀：捷運北投、新北投4間特色咖啡廳推薦！超萌店狗和舊屋改建列必訪名單



延伸閱讀：花蓮6間質感咖啡廳推薦！柴犬陪你喝咖啡、老屋懷舊風、純白文青風一次搜羅