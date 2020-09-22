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ZENITH星空女錶一次附4款錶帶！　上班、跑趴造型全包辦

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▲ZENITH睽違10年，終於為女性打造專屬Defy錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）睽違10年，終於為女性推出全新Defy Midnight女錶，並發起Dreamhers全球計畫，邀大陸演員宋佳、日本前體操運動員而現為電視記者畠山愛理、西班牙建築師及畫家Teresa J. Cuevas、英國國家芭蕾舞者Precious Adams分享對時間的看法，也凸顯此錶款式為自信女性而生，除了原配的鍊帶，另附上3款錶帶供自由替換，代表一只錶有4種風貌，滿足各場合穿搭所需。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲大陸女星宋佳佩戴ZENITH Defy Midnight腕錶。（圖／ZENITH提供，以下同）

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲漸變藍色面盤點綴美鑽的ZENITH Defy Midnight腕錶，286,000元。

錶徑36mm的Defy Midnight女錶，搭載ZENITH Elite自動上鍊機芯，具50小時動力儲存；而女性最重視的設計感，於猶如星空般的面盤展露無疑，特別採漸變藍色效果，並鑲嵌11顆美鑽，品牌Logo星星標誌則位於12時位置，象徵夜空中最高最亮的星辰，更令人驚喜的是除了俐落的鍊帶，精緻錶盒內附3條緞面、白色與藍色牛皮錶帶與折疊扣供輕鬆變換，同款式另有灰色面盤或白色珍珠母貝面盤錶款。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH Defy Midnight女錶備有4款錶帶可自由替換搭配，並附精美錶盒。

同屬LVMH集團的Hublot（宇舶），也推出沉穩優雅的深藍色面盤Big Bang One Click鑽錶，配備獨家One Click單鍵式快拆錶帶系統，因此可加購不同顏色的橡膠或皮革錶帶，轉換錶款風格。

▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang One Click鑽錶亦可DIY換錶帶，但錶帶需另購，錶款468,000元。（圖／Hublot提供）

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關鍵字：

Zenith, 真力時, Hublot, 宇舶錶
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