【奧斯塔羅】內心好感的對象對我的想法是？

如果你目前內心也有好感對象

或是正喜歡的對象

現實中也有許多的互動

那就跟奧斯老師一起來看看

心目中的他對我的想法是？

＜＜直覺選一張牌＞>



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說目前你所好感的對象或是正喜歡的對象，奧斯老師要說對方好像就只有把你當朋友而已，畢竟這樣的牌組多半代表的是朋友與友情！所以可以看的出來對方對於目前和你這段關係，似乎沒有太多的情感想法也看似沒有往這個方向想，所以奧斯老師要跟選擇到這組牌的朋友，目前還是先當朋友就好不要有太多的動作或表態，畢竟對方對於你只有朋友之間的想法，要是太過主動可能就讓對方對於這樣的關係感到尷尬，甚至會因此有點打入冷宮的狀況發生，要多注意囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說目前這對象好像也對你有些許的好感，畢竟這樣的牌組多半代表的是情感傳遞以及情感的投射！所以在內心裡頭好像多少也覺得你是個不錯的對象，也不排斥和你有感情上的發展，因此奧斯老師會建議你可以適時的釋放出你對這對象的好感，也可以開始嘗試主動一點或是再多點表示。這樣的牌組看起來，這對象面對你的主動或是稍微表態，內心裡面都會感到挺開心的，也會適時地回覆你的好感，讓兩人的關係可以再更上層樓或是多點互動唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你還是先把對象當朋友一般的相處就好了，畢竟這樣的牌組多半代表的觀察以及慢慢來！所以不是說這對象對你沒有好感或是不喜歡你，只是對方好像還在觀察彼此是否適合發展感情或是你是不是個適合他的對象，因此奧斯老師會建議，挑到這組牌的朋友，除了彼此之間日常的互動之外，不如可以在聊天過程當中了解一下這對象的愛情觀或是對方對於另一半的要求或條件是什麼？然後從這方向切入去和這對象相處，將更有機會和這對象談上感情唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可就要建議你再多觀察看看，不要太快地投入感情或是喜歡上這對象，要適時的拉回一下自己的情感，為什麼奧斯老師會這樣說呢？因為這樣的牌組多半代表的是選擇以及其他對象！所以似乎透露著目前你所好感的對象，好像除了你之外還有其他對象在相處，也對其他人存在著好感，因此奧斯老師會建議你不要投入得太快，先旁敲側擊一下這對象是否還有跟其他人在互動或是有好感的對象，以免最後喜歡的對象和其他人在一起後，傷心難過的就是你自己唷！

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