【奧斯塔羅】未來三個月我該注意什麼事？

運勢的起伏

總是大家好奇的

現在就跟奧斯一起來看一下

未來三個月我們該注意什麼事？

＜＜直覺選一張牌＞>



牌I



選擇到這組的朋友，奧斯老師要提醒你未來三個月會有自信心消退的狀況發生，對於週遭的人事物會開始逐漸感到負面，對許多事情的看法也比較悲觀，而這樣的原因來自於自信心的消退導致內心轉為自大！當事人可能會以睥睨一切的態度或是冷眼旁觀的態度來對待他人，奧斯會建議抽到這張牌的朋友，要記得「內心越完美的人，內心越圓融」所以應該好好保持內心的自信，在自信心消退或感到沮喪的時候，可以嘗試著和自己溝通找出癥結點，一切就會改善，當然也要注意這樣的狀況多少影響自己人際關係。

牌II



未來三個月心情起伏較大，原因是受到外來環境的影響，內心會感到些許恐懼導致在內心容易因為一些事情就受到影響，而這樣的情緒起伏也影響不少自己的做事態度！奧斯會建議抽到這組牌的朋友，未來三個月面對事情多採取平常心看待，過往較多的得失心也嘗試著放下一點，畢竟這樣的情緒將影響自己過往的努力，甚至到頭來只是讓自己感到煩躁憂慮而已，而且奧斯老師也要提醒你，受到牌的牽引，未來三個月不要太享受安穩的環境中，容易導致自己面對突來的狀況有措手不及的狀況產生。

牌III



未來三個月，要注意自己對於物質層面的慾望會提高許多，導致有種過度追求物質的狀況產生，而這樣的狀況通常伴隨著內心的空虛，隨著物質慾望的提升，精神層面也一點一點被架空了，這樣的狀況並不是件好事情！奧斯會建議抽到這張牌的朋友，未來三個月面對多餘的物質慾望要好好控制，也要避免花費購買一些不實用的東西，空閒之餘可以多出門走走，除了避免過多的物質環境，透過閱讀或出遊也同時彌補與加強精神層面的迷失，另外未來三個月也要注意因上述狀況影響了不少經濟狀況。

牌IV



未來三個會有和周遭親近的人出現爭執的狀況產生，在接下來的三個月，與好友或親密的人會有些許價值觀上的差異導致兩人出現了點爭執，也因為兩人對於自我想法的堅持而導致無法下台的局面發生！奧斯建議抽到這張牌的朋友，未來三個月要學習「先聽再說」先聽看看對方所表達的內容，了解對方的意思後再去討論，也要避免先入為主的觀念，以免因為一些小事產生爭吵同時傷害了親近的人與好友。

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