美國最紅手工餅乾《Mrs. Fields》來台灣啦　14種口味+餅乾奇樂必喝

愛吃手工餅乾的人一定要趕快衝！年銷七千萬片、風靡全球33個市場的經典美國餅乾品牌《Mrs. Fields》來台灣啦！於9月17日在台北東區開設台灣一號店！這一次將推出多達14種口味的餅乾、3款布朗尼和加入整塊餅乾打造的3款餅乾奇樂，滿滿的美式風情手工餅乾，還有豐富配料，甜而不膩的餅乾絕對要來一片！

暢銷全球40多年的秘訣，正來自創辦人Debbi Fields 對於頂級食材的堅持，堅持以「以巧克力做為主角，麵粉為配角」，讓巧克力控們瘋狂愛上的手工餅乾就是這一片！其中「燕麥葡萄乾核桃餅乾」是創辦人Debbi最愛的口味，滿滿葡萄乾和核桃帶來的多層次口感，搭配燕麥迷人獨特香氣，讓人忍不住一口接一口！

而「Mrs. Fields」台灣一號店選定在台北東區街頭開幕，總共引進了14款餅乾、3款布朗尼和3款奇樂餅乾冰沙。

美式經典吃法大公開！單吃、烘烤都迷人





《Mrs. Fields》手工餅乾可是美國在地人日常生活中必備的百搭單品，不論是搭配飲品或是沾著冰淇淋或擠上鮮奶油吃都可以！

吃法1，新鮮現吃享道地美味：

「Mrs. Fields」新鮮烘培的軟餅乾，當日直接食用，品嚐餅乾鬆軟保濕的原始食感，體驗道地美味。

吃法2，加熱烘烤享迷人層次：

回烤加熱時，推薦使用微波爐加熱10秒鐘，或是在100度的烤箱中回烤7分鐘，享受手工烘培餅乾的迷人香氣，同時入口後外酥內軟的口感，是美國人最愛的日常幸福。

吃法3，搭配飲品享放鬆時光：

搭配茶、咖啡、牛奶或是冰淇淋一起食用，感受餅乾的香甜，與飲品在口中交織恰到好處的美味。

翻玩美式經典奶昔！4塊餅乾的直接加進去！





想品嚐到最正宗的美式奶昔，絕對要試試看《Mrs. Fields》的餅乾奇樂（Cookie Chiller）。

在門市除了可以選購多款咖啡、茶、牛奶等飲品，餅乾奇樂絕對必喝，不同於市面上以糖漿與粉末混合的冰沙，「Mrs. Fields」在每一杯餅乾奇樂中，豪邁加入3塊完整的「Mrs. Fields」餅乾與牛奶充分混和，最後以鮮奶油裝飾，再插上餅乾點綴，除能享受冰涼的暢快及餅乾碎塊的獨特食感，更為整杯餅乾奇樂增添豐富層次。

不只可以單片購買，更推出多款禮盒可以挑選，像是人氣伴手禮、喜餅禮盒等等都能直接挑選！

【禮盒系列】

(上排)Loving 心肝寶貝 ■價格：NT$1,388/36片

(中排)Joyness 粉墨煙花 ■價格：NT$680/16片

(下排右)Warm 紅裝花燭 ■價格：NT$1,000/24片

(下排左)Red 鐵定緣滿 ■價格：NT$720/16片

「Mrs. Fields」滿額贈俏麗風格馬克杯絕對必收





為了歡慶首間門市開幕，特別推出優惠活動，在開幕期間（9/17-9/21），來店消費滿五百元且打卡標註Mrs. Fields臉書或Instagram官方帳號者，即贈送Mrs. Fields台灣獨家限定馬克杯乙個。

■顏色隨機出貨，每日限量送完為止

牛奶巧克力粒餅乾

「牛奶巧克力粒餅乾」是Mrs. Fields在全球最暢銷的人氣商品，不同於一般餅乾將餡料作為配角，Mrs. Fields大量撒上品牌獨家研發，香濃不膩口的牛奶巧克力粒，大家在品嚐的時候每一口都能感受到香甜滋味，是巧克力控們不容錯過的經典。

■價格：NT$35

燕麥葡萄乾核桃餅乾

■價格：NT$35

覆盆子起司蛋糕餅乾

「覆盆莓起司蛋糕餅乾」酸甜的覆盆莓和濃郁的起司，所迸發出令人驚艷的好滋味，是來到「Mrs. Fields」門市必點的口味！

■台灣和香港獨家限定口味

■價格：NT$35

巧克力愛好者餅乾

■台灣和香港的獨家限定口味

■價格：NT$35

蔓越莓白巧克力粒餅乾

■台灣和香港的獨家限定口味

■價格：NT$35

三重巧克力餅乾

■價格：NT$35

牛奶巧克力夏威夷果仁餅乾

■價格：NT$39

半甜巧克力核桃餅乾

■價格：NT$35

半甜巧克力餅乾

■價格：NT$35

奶油砂糖迷你m&m's餅乾

■價格：NT$39

奶油砂糖餅乾

■價格：NT$35

白巧克力夏威夷果仁餅乾

■價格：NT$39

肉桂砂糖餅乾

■價格：NT$39

彩糖餅乾

■價格：NT$39

《Mrs. Fields》布朗尼推薦



雙層軟心巧克力布朗尼

■價格：NT$75

雙層軟心核桃布朗尼

■價格：NT$75

雙層軟心迷你m&m's布朗尼

■價格：NT$80

《Mrs. Fields》餅乾奇樂推薦



巧克力粒餅乾奇樂

■價格：NT$160

覆盆莓果餅乾奇樂

台灣獨家限定的口味，餅乾奇樂繽紛色彩和頂級的顏值，將成為「Mrs. Fields」東區門市必打卡的經典招牌。

■價格：NT$160

白巧夏威夷果餅乾奇樂

■價格：NT$160

【Mrs. Fields 門市資訊】

■ 地點：台北市大安區忠孝東路三段243號

■電話：(02)2711-1099l

■營業時間：週一到周日 10:00-21:30

■座位席次：41席

■交通方式：

搭乘捷運從忠孝復興1號出口，步行3分鐘

搭乘公車到捷運忠孝復興站，步行2分鐘

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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