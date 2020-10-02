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防曬一定要30分鐘前擦？先搞懂妳買的是哪一種防曬

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記者李薇／綜合報導

雖然時序已經邁入秋季，但紫外線依舊強大又炎熱，皮膚科醫師廖苑利最近就遇到很多光照過敏的患者，這類病患絕大部分以為自己是因使用錯誤導致過敏的防曬品，但其實不然，紫外線也是造成肌膚過敏的主要原因之一。

▲防曬,廖苑利,紫外線,光過敏。（圖／pexels） 

▲光過敏跟防曬過敏千萬別搞混。（圖／pexels）

廖苑利指出，UVA/UVB是造成人類肌膚變黑、曬傷紅腫的主因，像是容易對紫外線過敏的患者，依照每人肌膚忍受力不同，皆有不同程度的過敏狀況，像是容易起紅疹、搔癢的狀況，即使擦了防曬，仍然會有忘記補擦的狀況出現，就會造成肌膚抵抗漏洞。

對於光過敏跟使用錯誤的防曬品，很多人無法分清，廖苑利指出，防曬品一般可分為物理性及化學性防曬，但目前超過8成以上的市售品，多為物理及化學混合型的防曬品，可以從其成分來測試是否對肌膚有過敏狀況，簡易測試可以將防曬品塗抹在手腕內側等肌膚較薄處，靜待10至30分鐘，若沒有發生紅腫癢問題，基本上是可以使用的。

▲防曬,廖苑利,紫外線,光過敏。（圖／pexels）

▲防曬到底要多久前擦，要看你買的防曬到底是哪一種。（圖／pexels）

另外，就是防曬品真的都需要曬前30分鐘擦嗎？廖苑利表示，物理性防曬作用原理為透過粉末覆蓋肌膚，利用折射原理將紫外線反射，不需經過30分鐘，但化學性防曬需要透過肌膚吸收時間，紫外線照射時透過吸收後轉化熱能釋放，混合劑型就還是需要等肌膚吸收，事前擦即可，像是肌膚較敏感的朋友可以選擇物理性防曬，或是混合劑型，但要經過簡易的肌膚測試。

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關鍵字：

防曬, 廖苑利, 紫外線, 光過敏
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