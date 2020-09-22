金鐘紅毯備行頭　王令麟親赴眼鏡行「3D掃瞄」挑墨鏡

▲本周六即將再次領軍《聲林之王》歌手走金鐘紅毯，東森集團總裁王令麟特別親自到客製化眼鏡品牌mAh挑選墨鏡。(圖／記者徐文彬攝，下同)

記者曾雅玲／台北報導

由ETtoday製播的《聲林之王2》今年再度入圍第55屆金鐘獎四項大獎，東森集團總裁王令麟也將比照去年，親自領軍走紅毯，有別於藝人在禮服上下功夫，王令麟則是特地到客製化眼鏡品牌，透過3D掃瞄科技，挑選一副符合臉型的酷炫墨鏡，準備重現去年被紅毯主持人譽為「綜藝界玉皇大帝」的超強氣場！





▲親身體驗mAh的「面部最適化數據軟體」3D掃瞄科技，讓王令麟大為驚豔。

會議行程滿檔的王令麟總裁晚間親自現身台北東區mAh品牌店，強調為每一位顧客提供100%客製化的專屬眼鏡，最特別的就是研發出「面部最適化數據軟體」，能夠透過3D完整掃瞄，讓消費者在螢幕上看到自己搭配各種鏡框的模樣。王令麟實際體驗操作，大為驚豔，也當場從品牌預先準備好，搭配他臉型的幾款墨鏡中，挑選出最滿意的時尚藍色款。

▲去年金鐘獎王令麟親自領軍走紅毯，氣場超強，被紅毯主持人譽為「綜藝界玉皇大帝」。(資料照／ETtoday攝影中心)

王令麟表示，因為眼睛開過刀，為避免星光大道上鎂光燈閃不停，去年就戴著墨鏡走星光大道，「結果很多人問我那是什麼品牌？但其實那是地攤貨，隨性買來戴的。」今年要再度率領《聲林之王》歌手們走紅毯，引人關注的墨鏡可不能輕忽，知道有台灣新創品牌客製化眼鏡，特別親身體驗推薦「這是科技的眼鏡，所以它的價值在於它的科技！」，「我覺得這是很好的創舉，所以我願意親自嘗試，分享給大家。」

▲mAh以科技結合慢工藝，提供100%客製化眼鏡，且全部MIT。

今年六月才開幕的新創品牌mAh客製化眼鏡，三個月來已有台灣前三大電商之一的負責人、媒體高層、上市公司傳產第二代、名律師和總統府政要及多名立委光顧配鏡，這些政商名流，與王令麟總裁一樣，看中的就是mAh結合科技、高端設計、能夠解決傳統眼鏡各種問題的精細工藝。

▲mAh品牌總監David對自家客製化產品深具信心，強調一定會讓消費者感覺二個月的等待「物超所值」。

mAh品牌總監David表示，「沒有人的耳朵前後、高低，是完全對稱的，只要耳朵稍不對稱，戴市面上一般的眼鏡就會歪斜，但我們精準量測兩耳到鏡框不同的角度和距離，為每一副訂製眼鏡製作左右邊不同數據的專屬模具，因此即使耳朵不對稱，只要戴我們的眼鏡，絕對不會歪斜，這是傳統眼鏡無法解決的常見問題。花比設計師框、手工框還低的價格，卻能配到這樣的訂製眼鏡，就是我們的競爭力。」

經過三年研發、全部Madi in Taiwan的mAh，有別於眼鏡市場上強調20分鐘、30分鐘快速配鏡，反而以「最慢的眼鏡店」為訴求，David強調，每一副客製化眼鏡要等待2個月時間，因為有完整臉型數據，能夠製作出最貼近臉型的眼鏡，把眼鏡對鼻樑跟耳朵的壓力減輕，讓消費者戴起來相當舒適，「2個月的等待，絕對會物超所值！」