劉詩詩搶穿LORO PIANA秋冬新裝！尼羅河綠、巧克力色套裝好優雅

▲義大利精品LORO PIANA秋冬系列新品搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品LORO PIANA 於今（22日）舉辦秋冬系列新品發表，本季延續高雅與實穿的完美平衡，更以紐約曼哈頓中央車站的建築特色為靈感，將線條注入衣著中；並且以柔和中性色彩，尼羅河綠、核桃色、深摩卡色等，讓人在後疫情時期，不用飛出國就有療癒視覺享受，就連女星劉詩詩也搶先穿著示範。

▲（依序）尼羅河綠雙排扣大衣，NT$211,600；絲質裙，NT$87,500；小山羊喀什米爾大衣，NT$323,600 。（圖／品牌提供）

LORO PIANA秋冬系列將實穿性提升至極，各種不同場合如商務、戶外或是室內都能搞定，結合品牌經典喀什米爾材質，映入眼簾的尼羅河綠雙排扣大衣，搭配核桃色喀什米爾與真絲高領毛衣與高腰小喇叭長褲，營造修長比例；結合紐約曼哈頓中央車站的建築特色，斜紋襯衫邊緣以散發活力的彩色人字形圖案裝飾，再以圍巾式衣領，增添活潑感，秋冬裝也能很輕盈。

▲劉詩詩演繹秋冬新裝，喀什米爾夾克NT$157,700；小山羊喀什米爾洋裝NT$116,400。（圖／品牌提供）

為迎合辦公室場域，也有雙排釦外套與寬管長褲套裝搭配，大陸女星劉詩詩親自示範穿著，以柔軟的格紋喀什米爾、馬海毛和真絲製作，雖然剪裁正式，但注入了巧克力色與深橘色的撞色格紋效果，又讓整體回歸優雅。

▲（依序）圓領毛衣，NT$62,500；喀什米爾連帽上衣，NT$174,500；Rain System® 羊毛夾克，NT$157,700。（圖／品牌提供）

男裝部分，海軍藍、灰色和中性色遍佈所有，材質依舊是本季一大亮點，像是紗線編織成高領針織衫，或善用羅紋、麻花、繩結編織創造舒適觸感，具體表現在人字形花紋佈滿駝色喀什米爾圓領毛衣，豐富視覺效果；結合機能與質感的拉鍊連帽防風外套，融入雙面喀什米爾布料，將運動風剪裁結合裁縫結構，並以撞色袖子襯托出色。