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歐陽娜娜與Rose相中同款「男裝」　模糊藝術照被網嗆：什麼狀況？

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記者王則絲／台北報導

備受各大精品品牌愛戴的女星歐陽娜娜，經常在IG上貼出運用新品搭配的穿搭美照，而在近日Po出的一組穿著SAINT LAURENT夏威夷花襯衫的私服照片中，被眼尖網友們發現，與身為品牌代言人的韓女團BLACKPINK成員Rose撞衫了，不過歐陽娜娜的圖集中有多張都是呈現「模糊藝術照」的狀態，不免被無法理解的網友們嗆：「什麼狀況？」

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜與Rose穿上同款襯衫。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

這件黑底紅花的夏威夷度假風格襯衫，其實是來自SAINT LAURENT （YSL）2021春夏男裝新品中的unisex款式，歐陽娜娜和Rose兩人駕馭起此款中性設計的男裝襯衫營造出不同氛圍，歐陽娜娜搭配黑色牛仔褲與皮革靴款，展現酷girl的高冷；Rose則是把手插在腰際，小小展露傲人的螞蟻腰，粉絲們讚嘆：「果然美女穿男裝都好看。」

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Rose手插在腰際凸顯出纖細的螞蟻腰。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

而在歐陽娜娜的貼文中，7張照片裡就有4張都是模糊的，運用快門殘影來製造特殊美感，但是不免被不能理解的網友吐槽：「誰拍的啦！」、「拍得太糊了吧」、「什麼狀況？」意外成為另類焦點。

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜貼文中超過一半都是「模糊藝術照」。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

歐陽娜娜日前攜手妹妹歐陽娣娣一同出席代言鞋履品牌ROGER VIVIER活動，兩人默契選穿Maje 2020秋冬系列服裝亮相，以黑色為主軸的穿搭互相呼應，難得同框比美讓粉絲們非常興奮，引起話題，不過卻被網友們評論，娣娣這次的造型放在16歲的她身上並不適合，「16歲像26歲」、「姐妹風格太像」、「更喜歡歐陽娜娜的穿著。」

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜與妹妹歐陽娣娣一同出席品牌活動。（圖／翻攝自品牌微博）

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關鍵字：

歐陽娜娜, Rose, YSL, Saint Laurent
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