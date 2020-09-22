孟耿如攜手胡宇威挺MIT天然品牌　被問做人進度笑喊「我也想問佼哥」

▲胡宇威、孟耿如一起現身力挺MIT天然保養品牌上市。(影／王蓁蓁攝)

記者張毓容／台北報導

台灣全新天然保養品牌SAWAA今（22）晚舉辦上市記者會，特別邀來品牌代言人胡宇威攜手文藝女神孟耿如出席活動。最近忙碌拍攝運動實境節目的胡宇威，不只拼運動成績，更自曝狂敷面膜做保濕顧「面子」，以對抗因戶外錄影的強烈陽光；而對保養追求天然簡單的孟耿如，今天被問到「做人進度」時笑說「我也想問他（黃子佼）！」

以「純淨美妝保養」為概念的SAWAA，第一波上市推出專為台灣人膚質打造且適於「敏感肌」的輕保養系列，運用大量海洋藻類精華與Aqualance ™高效保濕分子主打保濕補水護膚效果，也獲得保養上最重視保濕的胡宇威和孟耿如喜歡。

▲身為敏感肌的孟耿如在挑選保養品上很重視天然成分和吸收度。(圖／記者張毓容攝)



身為敏感肌的孟耿如透露自己不喜歡塗太多層保養，她說只要做好保濕就能讓膚色整個提亮也比較有氣色，所以最注重保濕，且在保養品挑選上也以成分天然、好吸收的為主，一用到喜歡的產品就會很忠實。像是這次搶先試用的SAWAA成分很天然，沒有讓她過敏，好吸收、味道也很好聞，就連簡約、流線的設計跟產品本身概念也很搭，她最喜歡可變化多種用法的化妝水和護唇膏。

▲被問到「做人進度」孟耿如笑說要問佼哥。(圖／翻攝IG@summer1991720)

先前老公黃子佼曾在訪問透露她希望能在30歲前生小孩，今天被問到最近有沒有在努力，她先笑答「我也想問他什麼時候要努力？」後來解釋佼哥近來工作忙碌，看先生這麼累她也不想因此打擾他造成壓力，但她也透露想要生個聽說會很愛媽媽的獅子座男寶寶。

她更大方分享自己工作很累時的「懶人保養法」。她說很累的時候通常代表那天上妝時間非常長，皮膚一定會很乾，除了清潔很重要外，她更會用天然化妝水濕敷加強保濕，她覺得這樣像是另一種型態的面膜，可以滿足想要快一點又能加強保濕的需求。

▲近來忙於錄製運動競賽節目的胡宇威膚色變得更健康，陽光感十足。(圖／翻攝IG@george_hu__)

而整個人膚色深了好幾號的胡宇威則是忙於錄製運動競賽節目《全明星運動會》，從小就很有運動細胞的他對自己表現還算滿意，自豪表示目前「戰績滿分」！但有點遺憾沒有比到自己最有自信的游泳項目「我還沒展現我游泳的魅力。」

▲SAWAA輕保養系列就是專注在保濕，讓很重視保濕的胡宇威笑說接到這個代言好幸福。(圖／品牌提供)



也因為一直在大太陽底下曝曬，他說自己一定會擦防曬保護肌膚，然後回家一定要保濕，而他的保濕秘訣就是靠敷面膜「我皮膚比較薄，但SAWAA的舒撫面膜就是保濕，每天敷也沒有負擔」，他還大讚月相護唇膏「光是包裝就讓人覺得和其他護唇膏很不一樣，很有質感」，且對男生來說拿起來也不會太女性化「很有男人的感覺」。

他呼籲男生也要好好保養「因為你不會知道什麼時候皮膚或身體會有不適的時候，提早開始保養，以後就不會有那麼多負擔」，更以唸書考試作比喻，別忽略保養的重要「保養就像唸書的時候一樣，提早做功課，之後考試的時候就沒有問題！」

►孟耿如抱怨黃子佼穿著「太繽紛」 婚後大轉彎互搶衣服穿

►網傳凡士林去黑頭、冷水縮毛孔？皮膚科醫師解密5大保養謠言