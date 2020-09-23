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試・開箱／蝙蝠俠神還原9：1模型連鬍渣都有　帥爆「蝙蝠車」粉絲必收

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▲蝙蝠俠粉絲們必買周邊系列，各種玩具、服裝都超帥！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

除了漫威宇宙之外，另一大不可忽視的英雄故事DC宇宙也擁有一票支持者，其中「蝙蝠俠」故事線多次拍攝電影主題，更是圈粉無數，而每年9月的第三個禮拜六被定為「國際蝙蝠俠日BATMAN DAY」，雖然時間已經過了幾天，不過入手帥氣爆表的周邊永遠不嫌晚，蝙蝠俠粉們絕不能錯過這次《ET FASHION》開箱的必買款式！

▲蝙蝠俠周邊。（圖／記者王則絲攝） 

▲「國際蝙蝠俠日」周邊禮盒大合照。（圖／記者王則絲攝，以下同）

＃野獸國究極英雄系列

販售各式公仔玩具的野獸國是許多玩具迷的天堂，旗下究極英雄系列重現了《正義聯盟》電影中由班艾佛列克所飾演的蝙蝠俠，高度寫實還原於這隻1／9比例的人偶中，從蝙蝠俠的服裝、臉部細節可以看出專業的手工塗裝，就連鬍渣都一清二楚，組合中附有可替換的人臉頭雕為最大特色。

▲蝙蝠俠周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲究極英雄系列蝙蝠俠可動人偶，NT＄1,790。

＃HALLS迷你薄荷糖

釋放你的酷涼超能粒為《正義聯盟》重磅推出聯名系列限定包裝，五種口味搭配五種英雄形象，包括蝙蝠俠、超人、神力女超人、水行俠與閃電俠，且只限定於台灣上市，《正義聯盟》的粉絲一定要收集！

▲蝙蝠俠周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲薄荷糖共推出五種口味，搭配五種DC英雄的限定包裝。

＃SPIN MASTER 蝙蝠俠全系列玩具

SPIN MASTER推出的蝙蝠俠可動人偶共有2吋、4吋、6吋、12吋等多種選擇，全身多處都設有關節裝置，能夠轉動成各種動作，另外，還有推出男生們最無法抵抗的「蝙蝠俠戰車」，細膩呈現電影中樣貌，實體真的非常帥氣，互相搭配擺設十分壯觀。

▲蝙蝠俠周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲蝙蝠俠周邊。（圖／記者王則絲攝）

▲男生最沒抵抗力的蝙蝠俠戰車粉絲必入手！角色扮演面罩小朋友們一定超愛。

＃CACO蝙蝠俠系列服裝

服裝品牌CACO也特別因應「蝙蝠俠日」，推出一系列聯名男、女服裝，包括經典蝙蝠LOGO T恤、長袖滿版衛衣、軍裝外套⋯⋯秋冬服裝一應俱全，男生女生都能輕鬆駕馭。

▲CACO蝙蝠俠聯名。（圖／品牌提供）

▲CACO蝙蝠俠聯名。（圖／品牌提供）

▲CACO蝙蝠俠聯名。（圖／品牌提供）

▲CACO蝙蝠俠系列聯名服裝。蝙蝠俠短袖T恤NT＄590、布章MA-1外套NT＄1,690、滿版LOGO衛衣NT＄890。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

試開箱, 蝙蝠俠, 周邊, Bat Man, 野獸國, CACO, 公仔, 聯名, 華納兄弟
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