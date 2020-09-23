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金牌特務Logo鋼筆上現蹤　萬寶龍套組襯紳士品味

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▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出大師傑作系列金牌特務特別版套裝，於電商通路獨家銷售，34,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

特工電影《金牌特務：金士曼起源》（The King’s Man）預定明年2月26日在美國上映，精品圈已迫不及待以電影為靈感打造限定商品，繼瑞士名錶（Jaeger-LeCoultre）7月宣布與男士時尚電商MR PORTER合作，推出限量100只的Master Ultra Thin KINGSMAN Knife超薄大師系列王者之劍腕錶，同屬歷峰（Richemont）集團的萬寶龍（Montblanc）也加入陣容，呈獻包含鋼筆、墨水與筆記本的特別版套組。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍從英倫紳士風格發想設計《金牌特務》書寫套組。

受《金牌特務：金士曼起源》中英倫紳士穿搭啟發，萬寶龍特別版的金牌特務套組，以經典、優雅風格為設計主軸，選擇高級黑色樹脂打造的大師傑作系列149鋼筆，搭配鐫刻金牌特務標誌的Au750/18K金質筆尖；套組中還包括發想自金牌特務招牌藍色西裝的深海湛藍墨水30ml，以及黑色小牛皮上以數位壓印金士曼標誌的義大利製筆記本。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列金牌特務鋼筆的筆尖鐫刻金士曼標誌。

萬寶龍金牌特務特別版套組，僅限於品牌官網與MR PORTER發售，與積家之前為此部電影發行的超薄大師系列王者之劍腕錶，循相同的銷售模式，錶款造型源自1907年法文意為「刀」的「Couteau」懷錶，裝載超薄機芯，整體厚度僅4.25毫米，與西裝絕配。

▲▼積家 。（圖／公關照）

▲積家Master Ultra Thin Kingsman Knife超薄大師系列王者之劍腕錶，約843,000元。（圖／積家提供，以下同）

▲▼積家 。（圖／公關照）
▲積家為新電影《皇家特工：金士曼起源》打造超王者之劍超薄錶。（圖／翻攝jaegerlecoultre IG）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 積家, Jaeger-LeCoultre
fashion.net

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