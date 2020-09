2020週年慶／彩妝就是要這樣買！明星雙冠組合不浪費一分錢

記者李薇/台北報導 圖/公關照

週年慶是每年一年一度的大檔期,尤其是美妝品牌更是很重要的重頭戲,除了盤點保養懶人包TOP15之外,彩妝組合也是很多人會趁著這機會下手的時機,盤點必敗的彩妝組合,可以發現多走實用、明星商品的單品組合為主,讓人買不到一個用不到的東西,非常划算。

1.MAKE UP FOR EVER UHD 柔霧上鏡組,優惠價3300元

ULTRA HD 超進化無瑕粉底液任一色號+柔霧空氣粉餅任一色號,贈CARRY ME帶我走時尚鍊包、短掛鍊;MAKE UP FOR EVER最受到歡迎的粉底ULTRA HD系列加上空氣粉餅簡直就是無敵底妝的代表,遮瑕、持久,身為底妝控一定要擁有的組合。

2.RMK 輕透系底妝超值組,優惠價4600元

RMK 隔離霜30ml、液狀粉霜30mL、水凝透光蜜粉8g,最後加贈RMK 潔膚美肌5件組,RMK最具代表性的粉底液狀粉霜,使用起來清透保水,絕對是乾肌人的福音,搭配好用的隔離霜還有輕透的蜜粉,一組就可以搞定整個底妝。

3.NARS 王牌氣墊推薦組,優惠價2790元

超持久亮顏氣墊粉餅+裸光蜜粉餅/蜜粉,贈絲絨蜜粉粉撲、迷你妝點甜心遮瑕蜜、極光亮顏粉底液4色體驗卡,NARS在南韓最熱賣第一的氣墊粉餅搭配上小紅書上面最火紅的「小白餅」裸光蜜粉餅,雙巨星絕對是新手最好的選擇。

4.SUQQU 采艷澤新品組,優惠價7600元

采艷澤粉霜+晶采淨妍遮瑕霜+晶采艷澤粉底刷,送高效透潤防曬精華10g、晶采絲柔蜜粉4g、琉璃光采包,今年上市就立刻引發討論的采艷澤粉霜,在過去都賣得超好,今年質地又更加升級,立刻就加入週年慶的行列,送媽媽絕對挑這組準沒錯。

5.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組#00,優惠價3,195元

24K純金光粉底液#00、皇家蜂王乳蜜露40ml、皇家蜂王乳平衡油5ml、24K純金水感隔離凝露5ml、KISSKISS法式之吻迷你唇膏 #344、Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水5ml,等於一組就可以完成全臉的底妝加上香水,想要擁有貴婦級的奶油肌,就是要挑嬌蘭。