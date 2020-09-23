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2020週年慶／彩妝就是要這樣買！明星雙冠組合不浪費一分錢

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記者李薇／台北報導　圖／公關照

週年慶是每年一年一度的大檔期，尤其是美妝品牌更是很重要的重頭戲，除了盤點保養懶人包TOP15之外，彩妝組合也是很多人會趁著這機會下手的時機，盤點必敗的彩妝組合，可以發現多走實用、明星商品的單品組合為主，讓人買不到一個用不到的東西，非常划算。

▲週年慶,2020週年慶,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,RMK,NARS SUQQU,化妝品,彩妝,。（圖／公關照）

1.MAKE UP FOR EVER UHD 柔霧上鏡組，優惠價3300元

ULTRA HD 超進化無瑕粉底液任一色號＋柔霧空氣粉餅任一色號，贈CARRY ME帶我走時尚鍊包、短掛鍊；MAKE UP FOR EVER最受到歡迎的粉底ULTRA HD系列加上空氣粉餅簡直就是無敵底妝的代表，遮瑕、持久，身為底妝控一定要擁有的組合。

▲週年慶,2020週年慶,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,RMK,NARS SUQQU,化妝品,彩妝,。（圖／公關照）

2.RMK 輕透系底妝超值組，優惠價4600元

RMK 隔離霜30ml、液狀粉霜30mL、水凝透光蜜粉8g，最後加贈RMK 潔膚美肌5件組，RMK最具代表性的粉底液狀粉霜，使用起來清透保水，絕對是乾肌人的福音，搭配好用的隔離霜還有輕透的蜜粉，一組就可以搞定整個底妝。

▲週年慶,2020週年慶,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,RMK,NARS SUQQU,化妝品,彩妝,。（圖／公關照）

3.NARS 王牌氣墊推薦組，優惠價2790元

超持久亮顏氣墊粉餅＋裸光蜜粉餅/蜜粉，贈絲絨蜜粉粉撲、迷你妝點甜心遮瑕蜜、極光亮顏粉底液4色體驗卡，NARS在南韓最熱賣第一的氣墊粉餅搭配上小紅書上面最火紅的「小白餅」裸光蜜粉餅，雙巨星絕對是新手最好的選擇。

▲週年慶,2020週年慶,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,RMK,NARS SUQQU,化妝品,彩妝,。（圖／公關照）

4.SUQQU 采艷澤新品組，優惠價7600元

采艷澤粉霜+晶采淨妍遮瑕霜+晶采艷澤粉底刷，送高效透潤防曬精華10g、晶采絲柔蜜粉4g、琉璃光采包，今年上市就立刻引發討論的采艷澤粉霜，在過去都賣得超好，今年質地又更加升級，立刻就加入週年慶的行列，送媽媽絕對挑這組準沒錯。

▲週年慶,2020週年慶,MAKE UP FOR EVER,嬌蘭,RMK,NARS SUQQU,化妝品,彩妝,。（圖／公關照）

5.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組#00，優惠價3,195元

24K純金光粉底液#00、皇家蜂王乳蜜露40ml、皇家蜂王乳平衡油5ml、24K純金水感隔離凝露5ml、KISSKISS法式之吻迷你唇膏 #344、Mon Guerlain我的印記玫瑰淡香水5ml，等於一組就可以完成全臉的底妝加上香水，想要擁有貴婦級的奶油肌，就是要挑嬌蘭。

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關鍵字：

週年慶, 2020週年慶, MAKE UP FOR EVER, 嬌蘭, RMK, NARS SUQQU, 化妝品, 彩妝
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