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吃著吃著就醉了？真露燒酒Ｘ三養合作推出泡菜辣雞麵

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記者李薇／台北報導

去南韓很多人指名就是要喝一下真露燒酒，甜甜辣辣的滋味有不少人喜歡，最近品牌與三養很紅的辣雞麵合作，推出泡菜口味的辣雞麵，據說辣味降低多了泡菜的味道，酸酸辣辣的相當好吃，麵體也非常Q彈，吃過讓人還想再來一碗。

▲真露,燒酒,三養,辣雞麵,辣雞,泡麵。（圖／IG） 

▲三養與真露共同推出辣雞麵。（圖／a_horang IG）

三養的辣雞麵吃過的人很多都難以承受它的辣度，因為味道實在非常濃厚，最近品牌與真露跨界合作推出泡菜口味的辣雞麵，吃過的人都覺得辣度降低，更好入口，同時多了泡菜酸酸辣辣的味道，真的很解膩。

 ▲真露,燒酒,三養,辣雞麵,辣雞,泡麵。（圖／IG）

▲包裝相當可愛。（圖／shiny_moon94 IG）

許多網友看到包裝都忍不住買來嘗試，加上便利商店就可以直接買到，引起了更多人搶著試吃，大部分的人都覺得吃起來味道不錯，但真露的味道沒有很明顯，就像是在吃泡菜辣雞麵，不過也有人覺得辣度還是超標，吃起來跟原味的差不多。

▲真露,燒酒,三養,辣雞麵,辣雞,泡麵。（圖／IG） 

▲裡面添加了泡菜。（圖／aprildream IG）

目前這款單品在台灣尚未販售，不過已經有代購可以買到，售價79元一包，比起一般進口的價格稍微高一點，但還是讓人覺得相當特別，畢竟這種聯名款不一定會一直常賣，很有可能只是限定口味，假如有興趣的人很推薦買來吃吃看。

▲真露,燒酒,三養,辣雞麵,辣雞,泡麵。（圖／IG） 

▲吃起來據說沒有酒味。（圖／ramyunheaven IG）

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關鍵字：

真露, 燒酒, 三養, 辣雞麵, 辣雞, 泡麵
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