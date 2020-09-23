「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機

▲想遠離掉髮危機、維持豐盈秀髮，飲食習慣也很重要。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

不少現代人都有「掉髮」困擾，不只是男生，也有越來越多女生面臨落髮危機，除了遺傳、壓力、長期熬夜或因藥物影響，其實生活飲食習慣也是一大關鍵。撇除遺傳這個最常見的掉髮原因，有近8成落髮都是營養不均導致，尤其是缺乏以下4大營養素！快來檢視看看自己的飲食，好好注意補充營養，搭配正確清潔習慣和規律作息，就能幫助改善。

▲蛋白質是組成頭髮的重要元素，可多吃雞肉等富含蛋白質的食物幫助補充。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



1.蛋白質



頭髮是由角蛋白（keratin）組織而成，如果人體缺乏足夠蛋白質會使頭髮合成緩慢，甚至提前進入休止期，可能造成頭髮稀疏、易落髮的問題。可多攝取含有豐富蛋白質的食物如雞肉、瘦肉、雞蛋、牛奶等，還有蘊含豐富生物素的食物如鮭魚、小麥胚芽、全穀類等，幫助身體代謝蛋白質，維持頭髮健康。

2.鐵質



健康毛囊需要充足的氧氣維持，因而缺鐵性貧血也會使掉髮情況變嚴重，進而造成瀰漫性脫髮。可多吃黑木耳、紅棗、桂圓，或大豆、牡蠣、燕麥、海帶、深綠色蔬菜等富含鐵質的食物，且要留意避免與茶、咖啡、牛奶一起食用，以免阻礙鐵質吸收。

▲杏仁、鮭魚、綠色蔬菜等都是富含生物素的食物。(圖／翻攝IG@babebani）



3.維生素B群



生物素是維生素B群內的成員之一，也被稱為維生素B7、維生素H或輔酶R，能幫助分解脂肪和蛋白質，以供給頭髮維持健康；另外，其他B群維生素則有助於產生紅血球，對於輸送氧氣和營養物質到頭皮和毛囊也很重要，所以缺乏維生素B類，也會導致頭髮會持續性的脫落。可以多吃杏仁、核桃、覆盆子、鮭魚、菠菜或深綠色蔬菜幫助補充。

4.鋅元素



頭髮掉的特別多的人，很有可能就是因為缺鋅。鋅在毛髮組織的生長和修復中有著重要作用，且也是蛋白質製造過程中的必須營養素，因而脫髮是人體缺鋅常見的症狀之一。可多補充肉類、動物內臟、牡蠣、魚肉、堅果、全穀類、含有豆類的食物等來幫助改善。

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