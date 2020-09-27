BV「奇異果綠」雲朵包只在這裡快閃獨賣！絕美新店終於曝光

▲BOTTEGA VENETA 遠東SOGO百貨復興館新店正式開幕。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）繼微風廣場全新概念店裝之後，也迎來遠東SOGO百貨復興館新店開幕，店面風格除了注入品牌標誌性的編織圖紋，更帶來下個爆款「奇異果綠 」The Pouch 系列雲朵包、Mini Jodie 編織包，都是專門店獨賣單品，走出店門就買不到！

▲遠東 SOGO 復興館店裝風格為簡潔透明風，也是創意總監Daniel Lee 的大愛元素。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 遠東 SOGO 復興館正式開幕，成為品牌在台第10間店面，更將創意總監Daniel Lee 的巧思注入其中，像是透明感貫穿店面，視覺效果更為通透明亮，擴大延伸的櫥窗搭配以水泥外框牆面，上面刻印著品牌標誌性的編織圖紋，也是點睛之筆；再以獨特的擺飾呈現，拋光不鏽鋼陳列架，亮面的藍色陳列收納櫃和舒適的軟墊皮革座椅，種種強烈色彩相加絲毫不顯突兀。

▲奇異果綠he Pouch ／ Mini Jodie，NT$48,900 ／NT$55,100，即日起至 10 月 11 日於此專門店獨家販售 。（圖／品牌提供）

店內提供男女單品包括包包、小皮件、鞋履、眼鏡以及香氛，且在開幕同時，迎來兩款獨賣單品，像是近年來的大熱包款「雲朵包」The Pouch 系列，因極簡輪廓與超高實用性擄獲粉絲，秋季也再推「奇異果綠」新色，綠中帶有蓬勃生機，搭配柔軟細緻的小牛皮，呈現不規則輪廓造型，上手也是觸覺享受。

此外，奇異果綠 Mini Jodie，以柔軟的小羊皮鞣製 ，將品牌經典編織搭配上結飾的俏皮元素，整體遊走於率性與俏皮之間，輪廓輕巧可切換正式或是休閒場合，勢必成為下一個夯包名單，即日起至 10 月 11 日於此專門店獨家販售。