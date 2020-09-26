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紅棕色唇膏秋冬必備！植村秀784、GA200　五個PTT激推款最顯白

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紅棕色對亞洲黃皮來說就是天菜顏色，比正紅色更溫暖動人，但又比吃土棕色顯白力更強，時髦之餘可攻可柔！而你心目中的完美紅棕色唇膏是哪支呢？以下盤點PTT讚聲最高的神仙紅棕色唇膏TOP5，來看看你的命定唇色有沒有上榜吧！

紅棕色唇膏推薦1：植村秀 無色限極霧保濕唇膏 #AM BR 784，NT$1050

說到最美的紅棕色唇膏，植村秀小黑方BR＃784絕對不能錯過！專為黃肌打造的木質調紅棕色，精準介於溫暖正紅與土棕色調間，上唇後認真很有質感，不會紅的銳利又超級顯白，更是渡邊直美的愛用色！

▲紅棕色唇膏推薦。（圖／美人圈）

最狂的是，一次推出完整四大質地，#AM BR784雖是霧面質地，但超級滑順保濕，乾唇人用也不卡紋，顏色均勻飽和；# BR784水潤版的擦起來比較透亮，微微豐潤效果讓雙唇很立體；#M BR784柔霧質地，柔順絲滑的奶油質地會越擦越上癮；＃LS BR784光感最強性感無敵，但沒有豬油感，反像是晶石一般剔透聚光。

▲紅棕色唇膏推薦。（圖／美人圈）

紅棕色唇膏推薦2： Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 #200 Terra，NT$1280
>> Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 ＃206 Cedar，NT$1280

經典中的經典GA#200，PTT網友萬人吹捧呀！質地是滑順好塗的絲絨緞面，吃東西雖然會稍掉沾杯，但是掉色掉得很均勻。關鍵的是，它顏色美到不可思議，秋冬感的鐵鏽紅棕色，薄擦厚塗的顏色各有風味，顯白無敵、能日常能派對，擦完絕對是美到捨不得離開鏡子！

另外，復古玫瑰系列＃206 也是不踩雷的神仙色！比＃200偏紅幾分，也沒有＃200那麼成熟。厚擦是濃郁磚紅色，薄擦是仙氣逼人的焦糖玫瑰，氣質溫柔之餘，不挑膚色神顯白！（下圖為＃206）

紅棕色唇膏推薦3：NARS惹火唇膏 ＃mona，NT$1100

艾瑪史東爆紅的唇膏NARS＃mona，秋冬必備！質地保濕滑順像奶油、滑到一不小心能擦出嘴唇，且一抹高顯色、不挑膚色友好顯白，是款沙漠乾唇人也能駕馭的半霧面唇彩。

薄塗是復古感的楓葉豆沙色；厚塗棕感較明顯並帶點血紅，也能用來當腮紅、替妝感增添一抹微醺性感唷！

紅棕色唇膏推薦4： Estee Lauder 絕對慾望柔霧脣膏 #333 低語迷情，NT$1200

鼎鼎大名的楊冪色自然不能錯過啦！唇膏中裹著分子化玻尿酸微珠，一抹顯色又飽滿服貼，來回塗抹也不顯唇紋，舒服的像是在擦潤唇膏。

▲紅棕色唇膏推薦。（圖／美人圈）

而小紅書上超級熱門的＃333，楓葉橘色調大於棕色調，厚塗襯出皮膚的雪白剔透感，薄擦拍暈則是滿滿好氣色，完全是接下來的秋冬妝必備！

紅棕色唇膏推薦5： M.A.C 時尚專業唇膏 #Marrakesh，NT$750

#Marrakesh的人氣完全不輸經典的chili，是M.A.C中藥系列中的枸杞色。柔霧質地滑順、顯色度高，不會過度乾澀。

顏色上比chili更沉穩，沒那麼鮮紅且棕色調較多，是新手初嘗試吃土色唇膏的首選，特別適合和微醺的大地色眼妝做搭配。

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠楊冪、植村秀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

紅棕色, 唇膏, 口紅, 秋冬, PTT
fashion.net

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