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金喜善《愛麗絲Alice》演學生無違和！43歲凍齡保養秘訣公開

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金喜善、周元主演的《Alice愛麗絲》熱播中。最新一集金喜善更演出22歲的大學生，超凍齡神顏演起學生絲毫無違和感，更被網友狂讚「21年沒有變化的元祖級美貌」，也坐實「母胎美女」封號。

究竟金喜善的保養祕訣是什麼呢，跟著編輯一探究竟吧！

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

金喜善保養秘訣1：「油」保養愛好者

金喜善說到，自己本身屬於乾肌，夏天也常常覺得皮膚乾澀，再加上隨著年紀增長和韓國氣候影響，「保濕」就變得非常關鍵，因此日常洗澡後會用特級橄欖油塗抹全身、讓肌膚的水分得以保持，同時搭配按摩幫助血液循環、消水腫。臉蛋則會透過面霜和精華油來加強保濕，讓臉蛋保持光滑細膩。

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

金喜善保養秘訣2：重視防曬

「不防曬、老得快」跟著編輯唸三次！紫外線對皮膚傷害是累積的，不只會讓皮膚變黑、變乾燥，還會皺巴巴提早老化，這也是為什麼所有女星、不論年紀都強調防曬。

另外，戴口罩後還要不要擦防曬呢？皮膚科黃毓惠醫師說明，即便是戴著口罩，但因為口罩依舊會透光，目前也還沒有任何證據顯示口罩能阻擋會曬老的長波紫外線UVA，所以仍然需要擦防曬品唷！

金喜善保養秘訣3：氣泡水洗臉

白天防曬功課做足，晚上清潔卸妝更是不能偷懶！金喜善分享自己絕對不會帶妝睡覺，再累都會仔細卸妝洗臉，而自己的獨家秘訣是用「氣泡水/碳酸水洗臉」，透過氣泡水中的細微碳酸氣泡，接近肌膚pH值又輕巧的按摩作用，來促進肌膚循環，幫助維持彈性。

金喜善保養秘訣4：奇異果敷臉

如果碰上肌膚敏弱時，金喜善表示經常以奇異果解決肌膚亮紅燈困擾：「原本只是靠敷奇異果面膜來鎮定肌膚，用著用著，發現皮膚變得更加亮白了。」使用方法也很簡單，把冰過的奇異果磨碎均勻後敷在臉上，等奇異果面膜變溫熱時清洗掉，接著再做後續的基礎保養。

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

金喜善保養秘訣5：蜂蜜斷食

金喜善對於飲食管理也絲毫沒有馬乎，堅持只吃「對的食物」。像是每天喝足2000C.C以上的水量，多吃原型食物外，她也喜歡自製泡菜醃菜與養身食譜。

金喜善就曾在個人IG上分享自製的醃菜，裡面有青椒、洋蔥、蓮藕等等，除了養膚還能避免加入過多的調味料、添加物與防腐劑，促進腸胃健康同時也不怕多吃長肉。

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

面對重要工作時，金喜善則會採用「蜂蜜斷食」法。蜂蜜飲食很簡單，起床後早餐喝一大杯溫蜂蜜水（不建議喝冰的唷！）。中午到下午時間喝兩杯「蜂蜜綠茶」，不一定要一次喝完，可以分散著感到筋疲力盡或是飢餓時慢慢喝。

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

晚餐時段則是喝蜂蜜玫瑰花茶兩杯，如果喝膩了也可以加兩大湯匙的蘋果醋來秦嵐40歲素顏比少女還嫩！親授凍齡保養＆身材管理秘訣：「像吃了防腐劑，永遠不會老」秦嵐40歲素顏比少女還嫩！親授凍齡保養＆身材管理秘訣：「像吃了防腐劑，永遠不會老」調味。不過要特別注意的是，蜂蜜斷食法不建議超過三天，身體不適時也不建議執行唷。

金喜善保養秘訣6： 運動習慣

金喜善分享自己偏好伸展運動，或是上健身房騎腳踏車機。雖然整體強度不算高，但無論如何都不會偷懶蟲上身，且多運動可以幫助體內循環，讓線條更緊實，是對抗老態很關鍵的一環。

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

忙碌的時候金喜善也會一邊踩腳踏車、一邊看劇本。

了解金喜善的保養秘訣後，發現韓國第一美女好講究「天然護膚」呀！且生活自律、步驟也絲毫不馬乎，十分講究細節。果然世界只有懶女人，沒有醜女人呀！

▲金喜善保養。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@lovely.katie.k

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

金喜善, Alice愛麗絲, 保養, 減肥
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