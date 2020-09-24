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風・Luxury／三色的歐米茄海馬錶好潮　鉭金屬回歸

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▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄新款海馬潛水300米計時碼錶結合金、鈦與鉭3種材質。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雙色金錶款不稀奇，歐米茄（OMEGA）一次用上三色！旗下標誌性錶款海馬潛水300米計時碼錶，首度結合金、鈦與鉭等3種材質，大眾較陌生的鉭金屬出現在錶圈底座與錶鍊中的中間鍊結，藍灰色調讓整體更有層次感，其實早在1993年此材質已出現在歐米茄的海馬系列，今年再度回歸。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米計時碼錶，640,000元。

鉭是比金更稀少、比鋼更堅硬的光亮金屬，具高抗腐蝕性，對於熱與電的傳導性極佳，但加工難度高，鮮少運用在腕錶上，此次在歐米茄海馬潛水300米計時碼錶重新亮相，與鈦金屬打造的錶殼、鍊帶做對照，可清楚比較出它偏藍灰的色調。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲鉭金屬運用在錶圈底座與錶鍊的中間鍊節。

有了不同灰階色調，歐米茄還加入獨家的18K Sedna™金打造有潛水刻度的錶圈，此材質是歐米茄2013年推出的合金，研發目的是為了找到抗褪色性優於業界的18K玫瑰金，因此研發出具溫暖的玫瑰金紅色調又不擔心褪色的18K Sedna™金，廣泛運用在品牌各系列中。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲1993年歐米茄海馬專業潛水300米腕錶伴Roland Specke締造深達80米的活水自由潛水世界紀錄。

結合3種金屬的海馬潛水300米計時碼錶，從外觀凸顯特殊性，但細節設計依然傳承經典，海馬潛水錶自1993年問世以來，曾伴隨法國籍Roland Specke締造深達80米的活水自由潛水世界紀錄，更為人熟知是007系列電影主角詹姆士龐德的必備行頭，近代機芯全面升級為瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）官方認證的大師天文台機芯，以高抗磁、精準特色吸引錶迷。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲英國男星丹尼爾克雷格在新片《007：生死交戰》照例戴上海馬錶上陣。（圖／翻攝omega IG）

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 海馬, 007, 風Luxury
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