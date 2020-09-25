Pony親授「最嫩偽素顏」畫法！乾淨底妝、眼下遮瑕是關鍵

化妝的最高境界絕對是看起來像沒畫，妝感卻超精緻的「偽素顏妝」！最近韓國知名化妝師Pony就在SNS上分享了自己超嫩的偽素顏美照，讓粉絲們驚呼也太仙～以下就公開Pony大神超強的偽素顏底妝、眼妝技巧，就算是化妝新手，也可以擁有乾淨無瑕又精緻的妝容！

Pony偽素顏妝畫法1：粉底分區上妝+先鋪再拍

首先，想要擁有好看的偽素顏妝，底妝的上妝手法非常重要～Pony在上底妝時，通常都會使用「分區上妝+先鋪再拍」的方式上妝，這一招不只Pony大神，也是很多彩妝師愛用的上妝方法！先將臉部大致分三區上妝，並拿粉底刷將粉底均勻鋪開，再以粉撲輕拍至均勻。這樣分區上妝+先鋪再拍，可以確保底妝不會因為時間太長乾掉，導致粉底不服貼；先鋪再拍則是可以將粉底均勻鋪開，整體妝感更輕薄，但是又有遮瑕度！

Pony偽素顏妝畫法2：遮瑕少量多次上妝

上完粉底之後可以再以粉撲沾取些許遮瑕膏，輕拍在臉部需要遮瑕的部位～不過這一步要注意，遮瑕一定要少量多次使用！不然很容易導致妝感太厚重或是脫妝～Pony大神表示如果新手還不太會判斷遮瑕的量，可以在使用粉撲沾取遮瑕膏之後，先在手掌側按壓2-3下，將多餘的遮瑕壓掉再上臉，遮瑕的用量就會很剛好！

Pony偽素顏妝畫法3：眼下遮瑕很重要

第三步其實是新手、老手都很容易忘記的一點～Pony大神表示眼下的遮瑕對於偽素顏妝的乾淨度來說其實超重要！只要眼下夠乾淨，底妝跟眼妝的乾淨度都會提升一倍～首先使用遮瑕刷沾取遮瑕膏（一樣可以照第二步的方式衡量遮瑕膏用量），接著以點拍的方式上，從黑眼圈最深的邊界慢慢往上遮蓋，除此之外，Pony表示最後一定要記得眼瞼下方也要遮瑕！因為眼瞼下很容易出現泛紅、暗沉問題，如果直接畫眼妝，就會讓整體妝感變髒～

Pony偽素顏妝畫法4：定妝

最後只要使用蜜粉在容易脫妝的地方按壓，並搭配全臉定妝噴霧定妝，偽素顏底妝就完成啦！

Pony偽素顏妝畫法5：自然漸層感眉毛

除了底妝之外，眉毛的自然漸層感在偽素顏妝容中也很重要！首先以眉筆大略的幫眉毛畫出毛流感（不用非常細緻，大概有形即可），接著拿眉刷將眉頭的顏色刷開，這樣眉毛才會有漂亮的自然漸層～完成後以染眉膏將眉毛整體顏色刷淡，同時也可以增加眉毛的自然毛流感！

Pony偽素顏妝畫法6：柔和眼線

最後一點就是眼妝中的眼線啦！先不論眼影的配色或是畫法，其實眼線這一步可以很好的幫助描繪眼神要銳利還是溫柔～因此想要畫出很有韓妞溫柔感的眼妝，Pony大神的眼線畫法一定要掌握！首先以眼線膠筆描繪內眼線部分，接著拿出眼線刷沾取眼線膠筆，並沿著眼尾勾勒外眼線，最後再用眼線刷上殘留的顏色暈染眼線邊界，就可以擁有很自然的偽素顏眼線啦！

文／美人圈 圖／翻攝自YouTube@PONY Syndrome

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