2020乾肌「妝前推薦」！5款保濕足夠、持久度超高　還可當素顏霜

夏日底妝要薄透持久，妝前很重要，不只油肌、混合肌需要妝前助攻，對乾肌來說可以增加底妝保濕度、又可以讓底妝更持久的妝前更是少不了！一起看看乾肌妝前推薦，不僅保濕度足夠、還可以讓底妝更持久不脫妝、不暗沉～

乾肌持妝妝前推薦1：NARS 輕無畏！裸光妝前乳，30ml／NT$1,350

NARS的妝前討論度不高、卻是真的好用！這款裸光妝前含多種保濕成分、質地水潤卻相當輕盈，獨特感光粉末一抹像是為肌膚打光，肌膚看起來更加細緻光滑，更幫助底妝更加水潤透亮、不易脫妝。

乾肌持妝妝前推薦2：PONY EFFECT 水透光妝前防護乳，50ml／NT$890

PONY EFFECT的妝前乳也是美妝版上推薦一片，質地非常水潤、上臉沒有黏膩感，無色好推、完全不影響後續妝容，讓人驚豔的是控油度、持妝度都很不錯，對乾肌來說不過乾、對油肌來說也有剛好的控油效果，防曬、妝前打底、飾底乳可以一瓶搞定！

乾肌持妝妝前推薦3：PAUL & JOE 糖瓷防曬隔離乳，30ml／NT$1,200

PAUL & JOE在今年6月推出最新的第5代升級版隔離乳，將防曬係數直接提高到SPF50+／PA++++，卓越的防曬效果、質地依舊輕盈不黏膩，添加多種保濕成分、為肌膚長效保濕鎖水，一抹即可修飾肌膚紋理、毛孔、膚色不勻的問題，長效維持清透明亮的妝容。

乾肌持妝妝前推薦4：GIORGIO ARMANI 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml／NT$1,650

GA在9月推出全新持妝乳，結合輕感精華油與礦物極細粉體成分，給予肌膚充分的潤澤保濕度、一抹即可幫助肌膚撫平毛孔、霧化瑕疵，運用光影折射原理達到修飾膚色不均、提亮膚色的效果，疊擦粉底更是幫助底妝薄透自然、持久不悶厚、不暗沉。

乾肌持妝妝前推薦5：蘿拉蜜思 煥顏凝露2.0，50ml／NT$1,500

蘿拉蜜思經典的煥顏凝露在2020全面更新，以水為基底、質地更輕薄服貼，分為經典一般款、乾肌必備保濕款、毛孔修飾柔焦款、暗沈修飾勻亮款、敏弱肌必備的防護款，最多人詬病的味道也有改善，不只讓肌膚更加保濕、也可以讓底妝更持久不脫妝。

乾肌持妝妝前推薦6：植村秀 極保濕輕感防護乳，30ml／NT$1,550

植村秀的防護乳針對不同亞洲膚色推出紫色、膚色、粉色、透色等四色妝前，帶自然的潤色防曬功效，上妝第一步立即修飾及打底肌膚，為後續的底妝做好準備，多種精萃成分更幫助肌膚保濕鎖水，維持妝容明亮不暗沉。

乾肌持妝妝前推薦7：怡麗絲爾 多效彈潤美肌乳，35ml／NT$900

怡麗絲爾這款小金管美肌乳在美妝版上真的很紅，具備乳液、妝前、防曬三重保養功效，添加多種保養成分、幫助肌膚維持水潤感，雖然單擦就有修飾度，但是與底妝疊擦、更可以幫助底妝更加持久不乾、不暗沉，長時間維持彈潤飽滿的最佳狀態。

加碼新品推薦：怡麗絲爾 奢潤進化晶亮防護露，30ml／NT$1,000

怡麗絲爾在9月推出小金管的升級大人潤色版，不僅全面解決乾燥、紫外線、灰塵等外部傷害，還有藉光線折射、讓肌膚更加散發自然輕透的明亮感，單擦可當作素顏霜，當作妝前則可以讓底妝更加持妝整天！

文／美人圈 圖／翻攝自BEAUTY美人圈、怡麗絲爾、IG@elixirtw、@paulandjoebeaute_kr、@ponyeffect_official、@iakim7215、@makeups._.skincares、@cherie_flavor

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