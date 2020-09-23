解救乾枯沙漠肌！森美妍白茶賦活保濕系列γ-PGA超強保濕修護

圖、文／東森自然美提供

你怕老嗎？肌膚老化的第一關鍵是保濕有沒有做好！平時保養沒少做，努力的塗塗抹抹還是覺得老是容易乾燥刺痛，甚至出現脫皮危機，尤其準備進入秋冬換季時期，令人更擔心臉部肌膚乾荒問題一一出現，面對肌膚缺水，你的保養品選對了嗎？森美妍推出各年齡層、各種肌膚類型都合適的保養品「白茶賦活保濕系列」，一抹沙漠變綠洲的神級保濕神器。

森美妍的「白茶賦活保濕系列」，整系列設計以Tiffany藍綠色做浪漫漸層包裝，其中包含「白茶賦活保濕露」、「白茶賦活保濕精粹」、「白茶賦活保濕晚霜」、「白茶賦活保濕日霜」與「白茶賦活保濕素顏霜」，從白天到晚上的水感保養通通包辦，讓肌膚體驗24小時超有感保濕！

白茶的保護力是維生素Ｃ的３倍、維生素Ｅ的4.5倍，「白茶賦活保濕系列」除了白茶成分，也添加了神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，全套保養還內含萃取自納豆菌發酵的γ-PGA，質地較濃稠卻又非常好吸收，γ-PGA能形成肌膚上的隱形面膜，防止水分流失，啟動肌膚自我補水能力，強化天然保濕屏障，讓水潤直達肌底，幫肌膚注入24小時不間斷的保濕能量，給你如影隨形的水潤美肌。

白茶賦活保濕露 超水感保濕前導

「白茶賦活保濕露」添加許多天然植萃保濕成分，能幫助深層保濕、鎖水舒敏，做為保養的第一步驟，可以當作化妝水使用，肌膚特別乾燥敏感時也可拿來濕敷，舒緩肌膚不適，第一步做好，才能藉此引導出後續步驟的保養效率，整系列添加了天竺葵精油成分，天竺葵又稱「公主的玫瑰」，因此使用時還能聞到帶有淡淡的玫瑰清香，味道非常療癒放鬆，能幫助平衡身心，平復因為外在壓力或其他因素導致的不安情緒，讓人一邊變美的保養一邊放鬆情緒。

白茶賦活保濕精萃 給你鎖水隱形面膜

這款精華液專為缺水、乾燥肌設計，含高濃度保濕成分γ-PGA，取自納豆菌發酵的植物萃取，質地較濃稠，卻又非常好吸收，使用後會感覺到臉上有一層保護薄膜，彷彿為肌敷上了一道鎖水隱形面膜，此外還添加許多天然植萃保濕成分，能幫助喚醒肌膚的年輕能量，除了深層補水保濕、肌活修護肌底，舒緩肌膚乾燥不適，作為第二步驟於保濕露後使用，瓶身設計為滴管方式，按壓一次即剛好為一次的使用量，除了使用上非常方便之外，還能保持精萃液的新鮮衛生。

白茶賦活保濕晚霜 溫熱晚霜給肌膚最暖呵護

「白茶賦活保濕晚霜」為熱賣的超人氣商品，添加了許多天然的有效保濕及舒緩成分，能在夜晚密集的修護肌膚、快速的舒緩缺水不適感，讓保濕能量注入肌底，守住肌膚的彈潤力。作為夜晚保養的最後一道程序，使用時先以挖勺挖出一圓硬幣的量，將保濕晚霜放置於手上，再以雙手指腹反覆輕輕摩擦，當晚霜呈現溫熱時便可按壓於臉上至吸收為止，透過這個暖霜溫熱的動作，幫助發揮晚霜最大的活性，迅速補充肌膚的水份，鎖住保養成分，同時達到夜間鎖水的效果，一覺醒來觸摸自己的肌膚，就能感覺到自己Ｑ彈的水嫩肌。

白茶賦活保濕日霜 妝前保養清爽無負擔

白天上妝前的最後一道保養步驟是整天持妝的關鍵，若沒有給肌膚足夠的水分，上妝不服貼、卡粉、顯紋路等問題通通會在上妝後跑出來見人，因此妝前保養非常重要，白天不適合厚重的霜類，「白茶賦活保濕日霜」質地清爽薄透好吸收，能使肌膚細、潤、亮，散發豐盈彈潤的光澤，另外日霜添加多種保濕成分、能為肌膚長效保濕鎖水，一抹即可讓肌膚看起來更加光滑，幫助後續底妝更加水潤透亮、不易脫妝，做好白天保濕，才能長效維持清透明亮的妝容。

白茶賦活保濕素顏霜 不上妝也自然發光

多數女孩化妝不外乎都希望膚色可以更亮白、瑕疵隱形，因此粉底或遮瑕往往越蓋越多，其實只會更容易讓底妝斑駁不均顯髒、不服貼，「白茶賦活保濕素顏霜」含有多重保濕成分，能為肌膚補水、淡化乾燥紋路，除了有SPF50★★★的防曬效果，還能提亮膚色，給你完美偽素顏。素顏霜透過柔焦光感科技，利用360度珠光立體效果，打造光澤晶透美肌，不單只是單點式提亮，而是像自帶光圈般，全面重現肌膚自然光，讓肌膚不只散發美肌光澤，更能加強臉部立體輪廓，也是一推出就大受好評的超熱賣商品。

白茶賦活保濕露 140ml NT$2,480

水潤、彈力立即UP！含白茶、聚麩胺酸γ-PGA、神經醯胺、天然植萃精華與玻尿酸等，強效深層保濕、鎖水舒敏。適用於乾燥、脫皮與極度敏感肌膚。

白茶賦活保濕精萃 30ml NT$2,635

專為缺水、乾燥肌膚設計，可幫助喚醒肌膚年輕能量，含高濃度聚麩胺酸γ-PGA、神經醯胺、天然植萃精華與玻尿酸等修護精華，可激活修護肌底，舒緩肌膚乾燥，加強深層保濕、鎖水舒敏，適合敏弱膚況。

白茶賦活保濕晚霜 55g NT$2,015

快速舒緩、密集修護，注入源源不斷的保濕能量於肌底。含聚麩胺酸γ-PGA、甜沒藥醇α-Bisabolol、荷荷芭油、生化醣醛酸等高效修護精華，可加強柔軟保濕，舒緩肌膚泛紅不適，守護肌膚彈潤力。

白茶賦活保濕日霜 55g NT$2,015

多重功效精華提供肌膚全方位呵護。含聚麩胺酸γ-PGA、甜沒藥醇α-Bisabolol、珍珠萃取、維生素原B5、尿囊素等多種活性成分，可激活修護肌底，使肌膚細、潤、亮，綻放光澤水潤。

白茶賦活保濕素顏霜SPF50★★★ 30ml NT$2,480

透亮保濕、瞬間白皙、高效防護，全面防護外在傷害，透過柔焦光感科技，利用360度珠光立體效果，打造光澤晶透美肌。

了解更多白茶賦活保濕系列 https://portal.eckare.com/news/126/edit