早秋討論度超高的女星髮型！ Jisoo法式捲、辛睿恩水母短髮清純可愛

想換髮型沒靈感？PICK女星同款就對啦！這回編輯為大家帶來2020早秋討論度超旺的幾款女星髮型範本，不論你喜歡何種頭髮長度，又或者偏好黑髮或染髮，都能在這篇圖鑑中找到理想款唷！一起看看吧～

秋冬髮型1：法式捲髮

這個秋冬想成為全場焦點，法式捲髮不能錯過！波紋規律、大小一致，捲度中帶著微微角度，整個造型是隨意中帶著幾分硬朗感與時髦，特別適合用平板夾來完成。

髮型透過不同的瀏海變化，也能駕馭多種風格。好比說，白天我們可以和JISOO一樣，選擇正裝或學生穿搭，散發出柔和親切感；晚上則把頭髮隨性的撩到旁側，再搭配上Jennie這款貓式上挑眼妝，看起來嫵媚撩人、性感到不行！

秋冬髮型2：層次梨花燙

這款髮型美到不可思議！髮型有兩個關鍵重點，其一是正面的層次剪髮，可以凸顯五官立體度，讓整個人看起來更精緻、有精神；第二點是只做髮尾的彎燙，且捲度偏小又自然，相對省時好打理，又給人滿滿的成熟女人味。

秋冬髮型3：麥穗捲髮

麥穗捲髮有著濃濃復古味道，且鬆軟蓬鬆的捲度還能弱化秋冬厚重面料的衣物。而相比羊毛捲來說，麥穗捲髮因為摺痕更加明顯，所以相對駕馭和整理，也比較不會有稻草或炸毛感。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 下午 10:15 張貼

一般來說，會建議交給專業的髮型師來燙麥穗捲髮，因為它的彈性比起其他髮型更加蓬鬆，髮絲有沒有光澤感是漂亮關鍵。但如果是小資族或學生，想速成擁有復古捲髮，也可以睡前把頭髮分成好幾小束，並分別綁上魚骨編，起床後就有簡易捲髮囉！

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 12:58 張貼

秋冬髮型4：水母短黑髮

雖然秋冬許多人開始慢慢留起長髮，但仍有一種短髮髮型熱度不減，反而持續升溫！那就是辛睿恩和太妍的水母短黑髮啦～髮型的最大特色在於髮尾是整起的向外翹，有一點睡不醒的慵懶感，但方向規律整齊，所以看起來是完全不邋遢，甚至很時髦。

穿搭上，可以和辛睿恩一樣，用很簡單基本款的白色衛衣來凸顯可愛、清純氣息；也十分推薦古著衣物，讓整個人散發著復古女伶韻味，溫柔有品味、任誰都想前來認識！

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 上午 4:29 張貼

秋冬髮型5：娃娃黑直髮

娃娃黑直髮關鍵在於黑到發亮的髮色，搭配上齊眉劉海和平直柔滑的直髮，讓整個人透著幾分富江的魅惑神秘感，即便是隔著螢幕看也真的好誘人！

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 上午 4:30 張貼

這款髮型又特別適合大五官的女孩挑戰，不論長髮或中長髮都很偷心。穿搭上編輯首推秋冬必備的皮衣、皮革衣物，可以把氣場再放大，變成又A又颯的時髦女郎！

在 Instagram 查看這則貼文 Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 11:25 張貼

如果不想距離感太重，看起來太強勢，也可以在這款髮型輪廓上，改染李聖經的琥珀玫瑰色，或是東方人的百搭色茶棕調來降低銳利感，都是不錯的選擇唷！

文／美人圈

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