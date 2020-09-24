「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

編輯／Emily 圖／翻攝自mishodesigns.com、IG@misho_designs

AirPods耳機小巧的外型、無線設計讓聽音樂變得更方便，但這些優點卻可能讓你一不小心弄丟它，隨手一撥就可能掉到路上、水溝裡。飾品品牌Misho就設計了一系列時髦的「AirPods耳環」，戴在耳朵上當裝飾之外，更能牢牢固定住你的AirPods，讓耳機不再遺失。

Misho品牌本身常使用簡約線條、幾何形狀、結構感來設計飾品，也受到像坎達兒•珍娜（Kendall Jenner）、金•卡戴珊（Kim Kardashian）等明星的青睞，這次推出的Pebble Pods耳環，專門為了固定AirPods所設計，共推出三種款式。第一款耳環做成金色彎曲線條形狀，本身的設計時尚有型，線條部分環環繞住耳機，戴起來能有效防止掉落。

▲耳環售價美金120.84 元（約台幣3,520元）。



不想要太顯眼的話，另外兩款耳環都做成簡單的彎彎小扣環形狀，有金、銀兩色，一個比較長、一個比較短，但都足以讓你的耳機直接固定，戴在耳朵上很輕巧，不會感到累贅或太重，有了它們終於不用怕弄掉AirPods了。這系列目前已售完，想入手要先在官網預訂。

▲耳環售價美金74.67元（約台幣2,175元）。

▲耳環售價美金67.21元（約台幣1,957元）。



其實先前韓國IG就很流行防止掉落的「AirPods耳環」，在銀鍊耳環下方加裝一個小橡皮圈，把它套到耳機尾端，這樣戴在耳朵上就能防止耳機遺失，就算用手撥掉耳機，還是會掛在耳朵上，不會再失蹤了，耳環鍊子還能加上不同圖案的裝飾，看起來更美觀。

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