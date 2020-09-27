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黑髮飾當道　貓咪毛球髮束裝萌、香奈兒山茶花夾貴氣

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▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓雙珠點綴的髮箍，7,600元（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序入秋，配件也跟著換季，精品髮飾品牌法國亞歷山卓（Alexandre de Paris）秋冬主題訂為Audace Neo-Bourgeoise，向追求自由的時髦女性致敬，新設計多數都以黑色呈現，但絕對不會隱沒在黑髮之中，各式鉚釘、金屬、珍珠、水晶點亮髮飾；香奈兒（CHANEL）也走黑色調，但以柔軟的皮革打造山茶花或蝴蝶結髮飾，散發出迷人的光澤感，讓人難以忽視它們的存在。

▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓晶燦菱格抓夾（左）8,900元，賈桂琳珍珠豆扣夾10,100元。

▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）
▲法國亞歷山卓賈桂琳珍珠仕女夾8公分款，21600元。

秋冬服裝以暗色系為主，巧搭配建能有畫龍點睛的效果，法國亞歷山卓主打的山茶花造型賈桂琳珍珠仕女夾，小珍珠沿著花瓣邊緣延伸，中央花蕊處也點綴珍珠，立刻吸睛；即使未鑲飾鉚釘、水晶，特殊的材質也能創造截然不同的風格，例如黑色雙層皮革蝴蝶結設計甜美中帶著搖滾味，而以貂毛製作的貓咪髮束配上金色耳朵，蓬蓬樣貌可愛極了。

▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 法國亞歷山卓髮飾 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓雙層蝴蝶結髮箍（左）8,800元，貂毛貓咪髮束7,200元。

香奈兒近期也推出多款黑色髮飾搭配服裝，匯集品牌經典元素，採用皮革製作立體的山茶花髮夾，中央點綴紅底金字的雙C Logo更顯時髦；另一款甜美的皮革蝴蝶結髮夾，細看中央也是一朵小山茶花，讓精品迷一眼就認出。

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL官網）▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲香奈兒小牛皮蝴蝶結髮夾（左）27,000元，山茶花造型皮革髮夾30,000元。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）

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