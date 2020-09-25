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抽張牌告訴妳現在是不是換工作的好時機

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文／柯夢波丹　圖／COSMO

一份工作做久了，難免會遇到瓶頸，但目前究竟適合換工作，或是轉換完全不同的跑道？每個人都不一樣，這次我們來測驗看看，到底妳的職業生涯要如何走下去？

首先以直覺選張牌

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？我們來解牌吧～

1.寶劍八
被自己想法困住，自我設限

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選到這張牌，妳還不換工作的原因只是來自於沒自信，擔心所有一切從頭開始，是否真的可以有這能力能夠接受改變，寶劍八是一張自我設限、被自己困住的牌卡，能力是可以培養的，並不是天生就固定的，別把自己嚇壞了，而不敢跨出明明已不舒適的“舒適圈”，那麼人生就變得無趣，快換工作吧！

２.錢幣侍者
做好準備，開始實踐

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

其實妳心中已有一些規劃，不會一時衝動而離職，或許妳已開始準備，或已經準備好要在什麼時間做改變，選到這張牌，無論是換公司或是轉化跑道，都蠻適合的，妳只是在等待適當的時機到來，此時的妳也要願意精進自己的能力，例如專業上的進修，這都會在當妳轉換工作時，成為很棒的助力。

3.戰車
正是意志力考驗時期

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

此時的妳正陷入徬徨的時刻，或許心中有些選項，但遲遲無法做決定，目前正是艱辛的時刻，也因此會讓意志力備受考驗，其實目前妳並還未走到需要轉化跑道的時後，而是接受目前的挑戰，讓自己的能力提升，學習用穩定的態度與人合作，才不會讓情緒所擺佈。

4.錢幣七
可以先休息，評估現況再下決定

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

錢幣七代表著妳在過去已努力很久，並累積一些資源和培養出專業能力，但走到現在，看似什麼都有了，卻也沒有停下來休息，而讓心情陷入了瓶頸之中，現在的妳是可以暫時離職，或休息一段時間，讓自己有獨處的空間，重新整理沈思自己到底要什麼樣的生活，再決定工作的方向，不用著急地要陷入下一份工作。

5.寶劍國王
成為專業領域的佼佼者

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

寶劍國王的出現，代表著妳不一定要轉職，但如果要換工作的話，是要以同領域的升職或成為更高管理者的方向為目標，這張牌卡代表某領域的專業佼佼者，透過創意的想法與務實的行動，讓妳可以在自己的業界綻放光芒，當妳願意朝著組織或管理邁進，妳的專業態度會讓人跟隨。

6.權杖騎士
大膽嘗試，充滿行動力

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

權杖騎士是非常勇於冒險，無需太多計劃的代表，選到這張牌，代表妳正是可以轉換不同跑道的時候，該是時候為自己的生命有冒險和挑戰，但也要留意是否在做事態度上，較容易三分鐘熱度，少了耐性，當一份工作要做到專業，是需要一個持續力的，當你把勇敢的精神，轉化成深度的持之以恆時，會有不同層面的收穫出現。

7.命運之輪
有些循環，需靠自己突破

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳可能已會留意到，就算換了工作，但不代表生活或工作品質就有變好，因為有時換新工作變成了逃離上一份工作的一種循環，當有這樣情形出現，你需要的是去提升自己的工作態度、或專業能力是否需要進修了，而不是每次內心想要什麼樣的工作，卻總是得到次之的，當妳明白工作是為了自己，才能有所突破，不被他人影響。

快用塔羅找出妳身邊的「隱藏版職場小人」～遇到愛拖延工作、沒事挑毛病、固執己見的同事，立刻教妳解套方法！

好奇別人對妳的印象如何嗎？快翻張塔羅牌看看妳在團體中是否超受歡迎，還是很難打進朋友圈

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢
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