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屈臣氏推出Hello Kitty集點活動　超萌電磁爐集8點加999元就送

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▲屈臣氏推出友你真好集點活動。（影／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

適逢9月開學季，藥妝品牌屈臣氏推出全新「友你真好」集點活動，找來Hello Kitty與她的小熊朋友，從9月24日至12月2日期間消費200元即贈一點，累積滿5點或8點及可以兌換電磁爐、馬克杯或是坐墊，另外還有可愛的化妝箱、衛生紙套、拖鞋等等可以入手。

 ▲屈臣氏,集點活動,Hello kitty&小熊朋友,。（圖／記者李薇攝）

▲Hello kitty&小熊朋友的單品以及集點贈品。（圖／記者李薇攝）

「友你真好」活動以Hello Kitty與她的小熊朋友為主題，只要累積滿5點加99元就可以兌換加點甜馬克杯、8點加999元可以兌換零距離電磁爐、8點加199元可以兌換溫暖依靠坐墊、8點加399元可以兌換清空空分類垃圾桶、8點加上699元可以兌換慢慢變好悶燒鍋。

其中最值得兌換的就是「8點加999元的零距離電磁爐」，上面印有超級可愛Hello Kitty圖案，不管什麼爐子都可以拿來煮東西，尤其是接下來天氣逐漸變冷，拿來煮火鍋、熱奶茶都超級實用又百搭，給媽媽煮飯也增添了可愛的廚房氣息。

▲屈臣氏,集點活動,Hello kitty&小熊朋友,。（圖／記者李薇攝）

▲8點加999元就可以擁有的零距離電磁爐。（圖／記者李薇攝）

除了加價購的集點商品之外，這次也推出很多實用的Hello Kitty小物，像是居家必備的衛生紙、柔濕巾、U型枕、氣墊按摩梳、室內拖鞋、面紙盒等等，身為愛美的女孩一定要入手手提化妝包，超級可愛的粉紅色加上Kitty圖案，讓人看到都忍不住想要。

▲屈臣氏,集點活動,Hello kitty&小熊朋友,。（圖／記者李薇攝）

▲8點加上199元的溫暖依靠坐墊。（圖／記者李薇攝）

另外，屈臣氏也在9月24日至10月21日舉辦友好週年慶，600件商品任選兩件6折，醫美商品滿1500元送200元商品提貨券，醫美商品滿1500元直接一次獲得10點，可以直接兌換禮物，超級划算。

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關鍵字：

屈臣氏, 集點活動, Hello kitty&小熊朋友
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