女星都靠「針灸美容」4大功效一定要知道　專業中醫：還能加速瘦身

文／柯夢波丹

針灸美容法是指以針刺、灸療的方式，刺激經絡穴位，調理各臟腑組織的功能，促進氣血運行、疏通經絡，藉以抵禦外邪入侵，從而達到延緩衰老、美化容顏的一種方法。

▲（圖／舒淇FB、GETTY）



註冊中醫師張琛指出針灸是通過經絡學說，刺激腧穴，調節人體神經、體液機能，加強機能的防御力，調整機體的免疫反應。運用於美容層面，帶出養顏、改善面色的效果，尤其對痤瘡、黃褐斑、皮膚過敏、濕疹、扁平疣及斑禿均有其成效。

針灸減肥

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針灸減肥能有效調節脂質的代謝過程，由於肥胖症患者體中過氧化脂質高於正常值，針灸有助打通人體減肥要穴後，可使人體中過氧化脂質含量下降，加速脂肪的新陳代謝，達致減肥目的。

註冊中醫師張琛認為：「通過扶正祛邪，刺激腧穴，調整經絡，加強脾腎功能，扶助正氣，通過經絡的疏通作用，祛除停滯於體內的邪氣，不僅能取得整體減肥效果，而且能達到局部減肥的目的。」

此外，糾正患者的異常食慾，對神經系統作出調節，可以抑制胃酸分泌過多，讓人不覺乏力、不感飢餓。針灸以後，胃的排空減慢，胃不空自然有飽感，也不太想吃東西。

再者，肥胖症患者的內分泌紊亂發生率極高，如生育後的女性會發胖，不單因營養過剩，加上打破內分泌平衡的狀態；女性到了更年期時，內分泌紊亂同樣引起發胖。

針灸減肥的優點



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採用針灸減肥時，調節「下丘腦垂體腎上腺皮質」和「交感腎上腺皮質」兩個系統，使內分泌紊亂得以糾正，促進脂肪的代謝，有效減肥。

張琛強調針灸減肥不同於藥物減肥等，藥物作用通常有一定的期限，而針灸減肥是調整患者內在功能而發揮內因作用，所以一般不會在針灸減肥治療停止後很快又發胖或體重反彈。

另一方面，針灸治療可解決由內分泌失調引起的肥胖和單純性肥胖等，特別適合長期減肥無效、藥物減肥失敗者，具有無需節食、無需大運動量及無手術痛苦等優點。

針灸治療痘痘

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至於針灸去痘原理，張琛表示根據每個人長痘的具體原因，如肺火、胃火或脾胃不調等，而針對性地制訂針灸調理的方案，通過治療病症，實現經絡通暢、去痘美容的目標。

針灸治療體臭



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中醫師張琛說從中醫角度出發，導致體臭的兩大成因：肝熱鬱蒸——汗臭跟肝臟關係密切，中醫理論《靈樞》云：「肝有邪，其氣留於兩腋。」

因肝負責分解有毒物質，平日嗜吃辛辣食物或吸煙飲酒等，加上情志不暢，會加重肝臟負擔，造成肝熱。肝熱體質人士體溫較高，排汗較多也難蒸發，氣味亦見濃烈。

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其次是脾胃濕熱——脾胃的濕熱從汗孔泄出而形成濁氣，亦表示體內氣血不和，濕熱之毒，薰蒸於體表，導致臭穢難聞。過量進食辛甘肥膩以致濕熱內生，或因天熱衣厚，久不洗浴，會引發濕熱內鬱。

為了解決體臭的煩惱，針灸方法是針刺極泉、肩髃和支溝等穴，以瀉手法，佐以艾灸，留針二十分鐘，隔日一次，七次為一個療程，帶來排毒、除臭和止汗功效，同時有助提高自我調節和康復能力。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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