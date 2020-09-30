Rose「高級黑」穿搭秘訣大公開　最後一樣百搭單品女人都要有

文／柯夢波丹 圖／ELLE KOREA、IG@roses_are_rosie

日前以《How You Like That》和《Ice Cream》等單曲回歸的韓國女子團體 BLACKPINK，除了朗朗上口的曲調、風格強烈的舞蹈受到眾多粉絲喜愛，甚至跟進模仿。除此之外，BLACKPINK 的成員們個個也都是時尚圈寵兒，相繼成為品牌大使、出席品牌時裝秀，其中，有「人間 YSL」美譽的 Rosé（朴彩英）日前更躍升成為 Saint Laurent 品牌大使，而時常以全黑造型現身於螢光幕前的 Rosé，更有了「Rosé 高級黑」的稱號。

這次，COSMO 要帶你一起來看看什麼是「Rosé 高級黑」，以及如何學她穿出有個性而不失質感的「Black 穿搭」！

「黑色」本身就帶給人神秘、帥氣、有個性的印象，而 Rosé 的外型正好帶有高冷、些許豔麗等「冰山美女」的氣質，加上無論是表演服抑或私服，Rosé 經常以黑色調為基底做搭配，因此有了「Rosé 高級黑」的稱號。

「Rosé 高級黑」穿搭法一：強烈的服裝線條

不過，所謂的黑色穿搭可不是套上一件黑色洋裝或黑色 T 恤配黑色長褲就好了唷，高級感往往是利用服裝的剪裁與飾品突顯出來的。就像 Rosé 身穿的黑色漆皮墊肩西裝外套，腰間處特別做收腰剪裁，與墊肩設計成對比，會讓身形凹凸有致，也會讓腰部線條看起來更加纖細，另外，漆皮材質也能加強女性幹練、帥氣的氣質喔！

不僅如此，也可以利用不同材質的黑色單品做堆疊，像是 Rosé 穿上絨布材質的黑色長袖上衣，其中有墊肩設計以及宮廷式的袖口剪裁，下身搭配皮裙，裙擺處有特殊的毛絨設計，配件的部分則運用寬版皮帶來突顯腰線，整體造型雖然全黑，卻有豐富的層次感，一點也不無聊。

「Rosé 高級黑」穿搭法二：短版上衣＋高腰百褶短裙

黑色的高腰百褶短裙帶點學院風的清純和狂野，百褶的短裙設計能增加造型度，就算是黑色層次感也能更豐富，上身搭配黑色短版上衣或是背心，再加入個性的飾品，又辣又酷的黑色女孩穿搭就完成了！

黑色高腰百褶短裙＋黑色膝上靴，散發俐落、神秘又性感的氛圍，哪個男人能抵擋得了！

像 Rosé 這樣外面套上學院風長版背心，內搭白色素Ｔ，下身選穿黑色高腰百褶短裙，同樣給人休閒又不單調的時髦感。

「Rosé 高級黑」穿搭法三：亮片黑洋裝

問題來了，黑色洋裝到底要怎麼穿才能有高級感？點綴著亮片的黑色洋裝絕對是首選！低調神秘中又帶優雅感，重點是要選擇剪裁適度貼身的款式，凸顯身材曲線又不至於太過火，加上誇張的配件就搞定！

Rosé 偶爾也會穿著黑底白點的洋裝，同樣是讓黑色造型多點變化性，也展現浪漫少女的一面，

「Rosé 高級黑」穿搭法四：黑色短版背心＋黑色高腰長褲

Rosé 私下非常熱愛黑色服裝，像是無袖黑色背心，搭配黑色高腰長褲，簡單卻不失亮點。

黑白短版上衣＋黑色高腰長褲，簡單的造型卻因為鮮豔的髮色瞬間變得更有型！想要穿出黑色高級感，髮色也是提昇時髦度的關鍵啊！

「Rosé 高級黑」穿搭法五：黑色西裝外套

想要打造高級黑，一件黑色西裝外套絕對不能少！ Rosé 的穿搭，即使套上別的顏色的服裝，仍少不了黑色元素，尤其是一件黑色西裝外套，簡單內搭Ｔ恤，在隨興套上牛仔褲就很有型！大家不妨試試運用不同材質、剪裁的黑色西裝外套，投入其它金屬配件來搭配 All Black 穿搭，一起穿出「Rosé 高級黑」！

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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