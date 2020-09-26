2790元的平底鍋再加100元就有氣炸鍋！減油80%　連假聚餐不怕胖

記者李薇／綜合報導

近年最夯的家電絕非氣炸鍋莫屬，如果家裡還沒有一台，那肯定就落伍，購物網站「Her和她」引進鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10,780元、特價2,890元，並贈送氣炸鍋配件及市價2790元的炒鍋，輸入hercp202，還可以再折202元，等於2688元帶回所有東西，不用找了！全網最划算的組合就在這裡。

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，，輸入折扣碼「hercp202」，還可以再省202元。點我購買。



氣炸鍋不只是家家戶戶都需要，中秋節將至，家人朋友聚餐，氣炸鍋也是很好的選擇，炸薯條、烤牛排、炸雞、炸魚全都可以一鍵搞定，非常方便又實用，連小朋友都可以輕鬆操作，完成美味料理非常簡單。

▲氣炸鍋炸薯條減油80%。（圖／pexels）



鍋寶數位健康氣炸鍋內建新一代TURBO氣旋對流科技，以強勁風扇加速鍋內熱氣旋對流，連炸籃都是一體成型，讓食物可以均勻受熱，烘烤快速，不需要用太多油，就可以製作出健康無油的料理，至少減油80%，少了負擔的同時，照樣滿足味蕾，一舉多得。

▲好吃的排餐也可以用氣炸鍋處理。（圖／pexels）



不只是烹調鹹食，這次買氣炸鍋更贈送配件組合，做蛋糕、點心一樣難不倒煮飯新手，輕輕鬆鬆就可以烘烤出香味十足的蛋糕，而且完全沒有油煙，不用忍受進廚房就要滿身大汗的痛苦，讓你發現做菜也可以這樣輕鬆。

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，輸入折扣碼「hercp202」，還可以再省202元。點我購買。

「Her和她」推出鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10,780元、特價2,890元，，輸入折扣碼「hercp202」，還可以再省202元，並贈送氣炸鍋配件、金鑽不沾炒鍋還有一把玫瑰陶瓷刀，光是金鑽不沾炒鍋市價就要2790元，更別說還有氣炸鍋跟玫瑰陶瓷刀，現在入手一定是最划算的選擇。