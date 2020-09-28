7大版型牛仔褲超詳解實穿給你看　最「顯腿距」的褲管要這樣挑

丹寧褲看似每個女孩衣櫃中的基本款單品,其實在挑選時卻有非常多偷吃步技巧，如果不知道真的太吃虧！不過丹寧褲的版型跟剪裁究竟怎麼挑才最能修飾腿型？本次神級單品就要來介紹七款不同版型跟褲管樣式的丹寧褲，看似只是換件褲子卻有意想不到的纖細效果喔！

實測Model 163cm／52kg

丹寧著用困擾：臀部偏肉／大腿比例圓潤

本次實測的示範身形尺寸為162cm/52kg，大腿與臀部屬於圓潤型線條，所以挑錯褲款就會非常吃虧！

TYPE #1 高腰直筒褲







GU高腰直筒牛仔褲，NT$890

這款丹寧褲採用具厚度的硬挺布質製作，所以修飾肉肉的效果很高，也讓穿搭時腿部輪廓更為筆直流暢，有驚人的長腿效果，除此之外臀部線條在視覺上也有收斂感，顯瘦度滿分！

Detail

以蹲下實測丹寧褲款的彈性與延展性，布料硬挺修飾度高，在蹲下時也會比較緊繃一些，流暢的直筒褲管剪裁讓腿部線條看起來更修長纖細。

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★

臀部收斂度★★★★★

整體修飾度★★★★★

TYPE #2 繭型寬褲





GU繭型牛仔褲，NT$890

寬褲版型讓在意的腿部線條變得流暢，穿著時也帶出日系時髦感受，更有顯高的視覺效果。

Detail

寬褲版型修飾度高，也有拉長雙腿的視覺效果，若衣櫃中沒有一條丹寧寬褲完全可以考慮購入，繭型輪廓能夠巧妙隱惡揚善！

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★

臀部收斂度★★★★

整體修飾度★★★★

TYPE #3 高腰繭型褲



LEVI'S Balloon時髦高腰繭型褲，NT$3,990

LEVI'S全新推出的主打褲型，氣球一般的特殊剪裁線條能夠巧妙修飾臀部輪廓，更讓雙腿看起來修長又筆直，褲管獨特的微錐形順修小巧思，讓腿部線條更加完美誘人！

Detail

前所未見的剪裁讓腿長彷彿開外掛一般，顯瘦度也很優秀整，體視覺都修飾度很高！

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★

臀部收斂度★★★★

整體修飾度★★★★

TYPE #4 緊身窄管褲

LEVI'S Revel™ 塑型緊身窄管褲，NT$4,390

強調彷彿為雙腳套上美腿濾鏡一般的強大！服貼緊身褲型卻修飾度超高，更有極為強大的提臀效果，美腿之外卻不會有絲毫緊繃感的魔法褲款，即使起立蹲下也很OK！

Detail

讓不敢穿貼腿褲型的女孩也能駕馭出自信樣貌，貼身版型穿著時卻毫無束縛感實在超加分！

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★★★

臀部收斂度★★★★★

整體修飾度★★★★

TYPE #5 復古高腰直筒褲

LEVI'S 501® Original 原創直筒丹寧褲，NT$4,390

LEVI'S極具經典紀念意義的代表性褲款，獨特剪裁修飾腿部線條效果超棒，隨性卻不刻意的時髦質感與重磅布料，讓褲款歷久彌新，是女子們衣櫃不可或缺的款式！

Detail

501最受到歡迎的原因不外乎就是版型超修飾，而且擁有所有屬於Levis的經典元素，排釦設計也是不可或缺，此外高腰搭配小直筒的俐落剪裁也讓顯瘦度滿分。

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★

臀部收斂度★★★★★

整體修飾度★★★★★

TYPE #6 高腰微喇叭褲



Mila owen微喇叭褲管丹寧褲

日系品牌的丹寧褲剪裁一向十分適合東方女子的身型比例，能夠達到完美修飾的強大效果，這款褲型色調外深內淺與褲款微微喇叭的剪裁，都讓雙腿線條更順更修長！

Detail

不經意卻藏有小巧思的刷色能夠巧妙修飾腿部肉肉線條，褲款微微喇叭的剪裁更讓雙腿長度一併提升，柔軟布質更是穿著舒適度滿分！

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★★

臀部收斂度★★★★★

整體修飾度★★★★★

TYPE #7 高腰綁帶寬褲





Mila owen丹寧綁帶寬褲

綁帶與寬褲搭配的設計，讓丹寧在穿著時更有變化，也更能呈現女孩的甜美風韻，微寬的直筒褲型修飾臀部跟腿部線條效果都超好，不管是正面側面背面都零NG過關！

Detail

經典不敗的寬褲版型依然大流行中！更可以穿出別於以往的丹寧時髦風貌，細節設計也讓整個人視覺更為修長纖細！

腿部顯瘦度★★★★★

布料彈性★★★★★

臀部收斂度★★★★★

整體修飾度★★★★★

最「顯腿距」丹寧王！擁有纖細雙腿比例絕不是難事，7大版型『牛仔褲超詳解實測』，材質、褲管就這樣挑，一定能找到最適合自己穿來滿分的命定款唷！

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