LV超狂草編包30萬元！藝術家限量系列第二彈　還有萬花筒圖案太吸睛

▲LV二度推出ARTYCAPUCINES系列，邀集全球6名藝術家創作，包款將限量販售，皆為305,000元。

記者林明瑋 / 台北報導

藝術作品可以用任何方式呈現，例如手袋。LOUIS VUITTON（LV，路易威登）繼2019年將經典Capucine當作空白畫布，首度推出ARTYCAPUCINES系列後，2020年再度邀請6名全球知名的當代藝術家創作，打造一個個獨特的包包，這些包並非放在博物館，而是能夠買到，定價都是30萬5000元，限量又很有故事，快看看你最喜歡哪一個？再幻想一下如果要拎出門，又該怎麼搭配呢？

Beatriz Milhazes



巴西藝術家Beatriz Milhazes擅長運用拼貼技法，創造出色彩繽紛的作品，充滿來自巴西的熱情，與LV合作的ARTYCAPUCINES，她將18種不同色彩、形狀的皮革拼貼鑲嵌於白色包面，讓整體依然平坦，加上兩塊金箔裝飾、矽氧凝膠和平符號、琺瑯製作的LV標誌，很有萬花筒般的繽紛效果。

▲巴西藝術家Beatriz Milhazes設計的ARTYCAPUCINES包款繽紛搶眼。

Jean-Michel Othoniel



地表最夢幻的草編包，應該是這個了吧！法國藝術家Jean-Michel Othoniel運用拉菲草，編織出優雅作品，包口邊緣以黑色綢緞手工刺繡、提把為樹脂珠珠，令人聯想到他在巴黎Palais Royal 地鐵站入口的大型藝術裝置，如果能帶著這個包包、走在Palais Royal 地鐵站前，多麽有意思。

▲法國藝術家Jean-Michel Othoniel運用拉菲草、樹脂球打造包款。

Josh Smith



美國藝術家Josh Smith喜愛將他的名字融入畫作，為LV設計的ARTYCAPUCINES包也是如此，先以白線刺繡在手袋的棉布外層，以呈現筆觸，再經過細膩的印染、繡上他的姓名，搭配木質手柄，甚至在內裡印上Josh Smith的畫作《Palm #3》，從外到內都很有看頭。

▲美國藝術家Josh Smith將姓名融入設計。

Henry Taylor



美國藝術家Henry Taylor將他描繪英年早逝黑人藝術家Noah Davis的作品《A young master》，完全重現在Capucine包包上。這過程一點都不簡單，需要經歷100多次的2D及3D列印測試，以精準鑲嵌的工法，在皮革上展現畫作的質感，如同淺浮雕一般，非常吸睛。

▲美國藝術家Henry Taylor以包款重現描繪黑人藝術家Noah Davis的作品。

劉韡



北京藝術家劉韡（Liu Wei）許多作品具爭議，政治、人類與大自然都是主題，擅用各種媒材，此次ARTYCAPUCINES手袋便以5種不同的銀色皮革，經過熱塑模製，裝飾於包面上，黑色樹脂手把下端有金屬球固定，作品靈感來自他在2019年參加威尼斯雙年展的大型雕塑裝置「Microworld」，有個復古的未來精神。

▲劉韡以5種不同的銀色皮革，打造立體裝飾效果。

趙趙

80後的中國藝術家趙趙（Zhao Zhao）出生於新疆，曾是艾未未的助手。他設計的ARTYCAPUCINES手袋，靈感來自2018年的雕塑作品「In Extremis No.3」，以5種不同皮革、353個雷射切割的獨立金屬零件，加上手工與機器刺繡、印刷、浮雕等手法，精心縫製後再與包包結合，細膩令人玩味。

▲趙趙將各種組件佈局於ARTYCAPUCINES手袋。

透過藝術家的想像，經典Capucine有了截然不同的豐富力量，各個奇妙有趣，這些作品將於10月30號在全球200家門市限量發售，皆為305,000元。

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