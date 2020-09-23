丹寧布做珠寶！　Boucheron手鐲超狂可惜不賣

▲Boucheron發表丹寧材質搭配美鑽的Quatre Jean手鐲，為非賣品。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne不斷創造驚喜，近期翻玩經典的Quatre系列，竟巧妙將丹寧轉化為珍稀材質，以白K金材質鑲嵌美鑽，再於表面覆上丹寧布料打造Quatre Jean手鐲與戒指，模特兒穿上丹寧服搭配此款獨一無二的設計，時髦有型，可惜是概念性作品，均為非賣品。

▲Boucheron Quatre Jean手鐲與戒指與丹寧服裝絕配。

Boucheron Quatre系列以羅緞直線刻紋（Grosgrain）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）設計著稱，此次Quatre Jean戒指改以丹寧布型塑，一圈美鑽與三圈丹寧材質相依；手鐲則以白金鑲鑽為線、丹寧材質為面，丹寧布深淺不一的色調與紋路完整呈現，大膽突破珠寶框架。

▲Boucheron結合藍色高科技陶瓷的Quatre Blue系列戒指208,000元，短項鍊99,000元，長項鍊175,000元。



回歸日常，各品牌都有不少藍色系珠寶能與丹寧服搭配，Boucheron新款採用藍色高科技陶瓷的Quatre Blue系列戒指與長短項鍊，風格年輕；伯爵（PIAGET）近日則發布的南韓女星孔曉振形象照，她也以一身休閒丹寧服入鏡，疊搭不同藍色調的青金石與綠松石Possession系列珠寶，展露活潑俏皮的一面；當然，藍色調的生活珠寶也能成為幸運物，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）招牌Alhambra系列備有綠松石款式，不僅有經典幸運草圖騰，另有蝴蝶造型。

▲孔曉振一身丹寧裝搭配伯爵Possession系列18K玫瑰金綠松石鑽石戒100,000元，18K玫瑰金青金石鑽石墜鍊218,000元。（圖／伯爵提供）



▲梵克雅寶鑲嵌綠松石的Sweet Alhambra耳環，94,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

