fb ig video ETtoday search mobile

《哈利波特》紙雕便條紙精緻度破表！全部撕完霍格華茲城堡就現形

>

編輯／Emily　圖／翻攝自caseplay.jp、gracegift.com.tw 

《哈利波特》的魔法世界讓人嚮往，裡面的建築、地標做成周邊商品，總是引起搶購熱潮，日本最近就有一款絕美的《哈利波特》「霍格華茲紙雕便條紙」引起粉絲們暴動，看似普通的一疊便條紙，一張一張撕開後，居然會有霍格華茲城堡現形，精緻度媲美藝術品。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

《哈利波特》「霍格華茲紙雕便條紙」是由日本OMOSHIROI BLOCK所推出，他們先前就出過許多紙雕模型便條紙，手撕後會有清水寺、東京鐵塔…等日本著名地標出現，非常具有紀念價值，這次的新品選擇與《哈利波特》聯名，讓麻瓜們有機會收藏霍格華茲城堡。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

便條紙是一疊方形的紙，長85×寬82×高43mm，共有150張，依序一張一張撕開，就會慢慢浮現霍格華茲城堡的輪廓，從城堡的尖屋頂先現形，慢慢露出高塔、歐式建築以及山坡，把紙全部用光，就能得到精美的霍格華茲紙雕，彷彿直接從電影裡搬出來一樣。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

裝進附贈的壓克力收納盒，放在家當擺飾超夢幻。這款便條紙售價19,800日圓（約台幣5,484元），因為限量販售，目前官網已經售罄，只能等看看之後會不會補貨。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

喜歡《哈利波特》的話，Grace Gift最近也推出一系列《哈利波特》聯名商品，以霍格華茲的四大學院為主題，使用學院徽章、代表動物、顏色等元素來設計，推出帆布鞋、鴨舌帽、後背包…等多種品項，買完一整套，可以準備去魔法學校入學啦！

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲帆布鞋售價台幣1,780元。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲鴨舌帽售價台幣399元。

▲哈利波特霍格華茲便條紙。（圖／翻攝自caseplay.jp）

▲後背包售價台幣899元。

►試・開箱／蝙蝠俠神還原9：1模型連鬍渣都有　帥爆「蝙蝠車」粉絲必收

►樂高版《哈利波特》「斜角巷」！衛氏法寶、魔杖店　全長超過一公尺

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

哈利波特, 霍格華茲, 便條紙, 文具
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃的2000元長褲CP值爆表　正裝、休閒都能搭

凱特王子妃的2000元長褲CP值爆表　正裝、休閒都能搭

你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

《哈利波特》紙雕便條紙精緻度破表！全部撕完霍格華茲城堡就現形 難怪皮膚差！小心5大「爛臉」保養壞習慣　第2個超常聽到 【奧斯塔羅】未來三個月我該注意什麼事？ 「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦 一小時內秒殺！日本美食展「長崎福砂屋、函館蛋糕」原汁原味登台 網友瘋狂囤貨的印度皂出「沐浴乳」！一罐才209元　對抗背痘更省力 手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面