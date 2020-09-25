《哈利波特》紙雕便條紙精緻度破表！全部撕完霍格華茲城堡就現形

編輯／Emily 圖／翻攝自caseplay.jp、gracegift.com.tw

《哈利波特》的魔法世界讓人嚮往，裡面的建築、地標做成周邊商品，總是引起搶購熱潮，日本最近就有一款絕美的《哈利波特》「霍格華茲紙雕便條紙」引起粉絲們暴動，看似普通的一疊便條紙，一張一張撕開後，居然會有霍格華茲城堡現形，精緻度媲美藝術品。

《哈利波特》「霍格華茲紙雕便條紙」是由日本OMOSHIROI BLOCK所推出，他們先前就出過許多紙雕模型便條紙，手撕後會有清水寺、東京鐵塔…等日本著名地標出現，非常具有紀念價值，這次的新品選擇與《哈利波特》聯名，讓麻瓜們有機會收藏霍格華茲城堡。

便條紙是一疊方形的紙，長85×寬82×高43mm，共有150張，依序一張一張撕開，就會慢慢浮現霍格華茲城堡的輪廓，從城堡的尖屋頂先現形，慢慢露出高塔、歐式建築以及山坡，把紙全部用光，就能得到精美的霍格華茲紙雕，彷彿直接從電影裡搬出來一樣。

裝進附贈的壓克力收納盒，放在家當擺飾超夢幻。這款便條紙售價19,800日圓（約台幣5,484元），因為限量販售，目前官網已經售罄，只能等看看之後會不會補貨。

喜歡《哈利波特》的話，Grace Gift最近也推出一系列《哈利波特》聯名商品，以霍格華茲的四大學院為主題，使用學院徽章、代表動物、顏色等元素來設計，推出帆布鞋、鴨舌帽、後背包…等多種品項，買完一整套，可以準備去魔法學校入學啦！

▲帆布鞋售價台幣1,780元。



▲鴨舌帽售價台幣399元。



▲後背包售價台幣899元。



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