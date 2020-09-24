fb ig video ETtoday search mobile

不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

>

自從人手一機智慧型手機之後，想要去任何地方，不用緊盯著路上一間一間的門牌號碼，只要打開Google Maps輸入目的地就能輕鬆找到目標，幾乎是現代人不可缺的好幫手。不過Google Maps可不是只能找路而已，它還有很多貼近使用者生活模式的貼心功能，學會之後能讓妳的生活便利性大大提升！

1. 沒有網路也不怕→【離線地圖】

到了收不到網路的地方，也沒有WiFi也不用怕，想找路依舊可以把Google Maps開起來！Google Maps擁有離線地圖功能，只要事先將蒐尋地點的周邊地圖存起來，手機沒有網路也可以照樣找路。

操作方式：

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

點入Google Maps右上的符號，選擇離線地圖。

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

點入「選取自己的地圖」，在地圖上拉取想要的範圍，下載就完成了！

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

另外也可以用直接輸入目的地的方式，直接將目的地的周邊地圖存起來！

2. 一個人旅遊也能安心→【位置資訊分享】

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）


和朋友相約的地點沒有明顯地標可以說明、或是與家人同伴走散，點入Google Maps分享自己的所在位置，除了可以透過e-mail還能透過LINE、訊息傳給對方！這個功能對於不擅找路也說不出自己在哪的路痴使用者來說，真的是太實用啦！

3. 建立自己的生活地圖→【儲存地點清單】

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

預定要去的地點、喜歡去的地點、重要的地點等等，這些地方都能在Google Maps裡面存起來！不過除了存起來，將這些底點分類才具有它的實用性！Google Maps將地點分為喜愛、想去、加星號，分門別類一目了然。

▲（圖／記者LOOKin編輯攝）

將地點儲存起來，還能新增備註。以後有任何美食清單、咖啡廳清單、約會勝地全部一一存起來，想要找的時候通通都能一秒找到！

延伸閱讀：

妳也是時間管理大師！『iPhone時鐘』5個必學密技：紀錄睡眠、自動停止播放音樂通通OK！

iPhone冷知識！果粉一定要知道「10大超實用隱藏功能」讓人相見恨晚的強大密技，立刻拿起手機測試！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

「別再抱怨了，你只能抱我」　收下這本撩妹聖經14句話征服她

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

「AirPods耳環」讓你不再搞丟耳機！金色線條牢牢固定　戴起來還超時髦

「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機 美麗也能養出來！「高級女生」堅持的7個習慣，你做了幾個？ 「不滿意可退」Kiehl’s週慶玩很大！鐵粉必搶「雙胞胎組」還有超萌黑熊瓶蓋 網友瘋狂囤貨的印度皂出「沐浴乳」！一罐才209元　對抗背痘更省力 小S公開超嚴格三餐菜單　照著吃一個月瘦下5公斤 歐陽娜娜與Rose相中同款「男裝」　模糊藝術照被網嗆：什麼狀況？ 金喜善《愛麗絲Alice》演學生無違和！43歲凍齡保養秘訣公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面