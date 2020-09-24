不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

自從人手一機智慧型手機之後，想要去任何地方，不用緊盯著路上一間一間的門牌號碼，只要打開Google Maps輸入目的地就能輕鬆找到目標，幾乎是現代人不可缺的好幫手。不過Google Maps可不是只能找路而已，它還有很多貼近使用者生活模式的貼心功能，學會之後能讓妳的生活便利性大大提升！

1. 沒有網路也不怕→【離線地圖】

到了收不到網路的地方，也沒有WiFi也不用怕，想找路依舊可以把Google Maps開起來！Google Maps擁有離線地圖功能，只要事先將蒐尋地點的周邊地圖存起來，手機沒有網路也可以照樣找路。

操作方式：

點入Google Maps右上的符號，選擇離線地圖。

點入「選取自己的地圖」，在地圖上拉取想要的範圍，下載就完成了！

另外也可以用直接輸入目的地的方式，直接將目的地的周邊地圖存起來！

2. 一個人旅遊也能安心→【位置資訊分享】



和朋友相約的地點沒有明顯地標可以說明、或是與家人同伴走散，點入Google Maps分享自己的所在位置，除了可以透過e-mail還能透過LINE、訊息傳給對方！這個功能對於不擅找路也說不出自己在哪的路痴使用者來說，真的是太實用啦！

3. 建立自己的生活地圖→【儲存地點清單】

預定要去的地點、喜歡去的地點、重要的地點等等，這些地方都能在Google Maps裡面存起來！不過除了存起來，將這些底點分類才具有它的實用性！Google Maps將地點分為喜愛、想去、加星號，分門別類一目了然。

將地點儲存起來，還能新增備註。以後有任何美食清單、咖啡廳清單、約會勝地全部一一存起來，想要找的時候通通都能一秒找到！

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