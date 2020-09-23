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謝沛恩恨天高配蓬裙「動彈不得」　穿去約會猛搖頭：真的沒耐心

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▲謝沛恩超浮誇造型亮相MOSCHINO秋冬新品鑑賞會。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

MOSCHINO 於今（23日）舉辦秋冬新品鑑賞會，請到藝人謝沛恩穿著浮誇的「撐裙式洋裝」亮相，仿佛從18世紀穿越而來，也算一圓自己的公主夢，不過光是髮型就花了3個小時，讓她大呼吃不消，但若是穿這樣約會呢？謝沛恩笑回：「可以玩玩，但真的沒耐心。」

▲▼MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲謝沛恩腳踩恨天高搭配撐裙式洋裝登場，光是妝髪就花費3小時。（圖／品牌提供）

謝沛恩腳踩恨天高搭配撐裙式洋裝登場，坐下或是移動都十分困難，雖然妝髪就花費3小時，但她表示：「很難得有這個機會，能穿上最浮誇的裙擺。」而品牌俏皮搞怪的特性與謝沛恩不謀而合，私下就是死忠粉的她，曾經幻想能不能穿上這些浮誇的服裝，沒想到今天就成真。

▲▼MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲謝沛恩不排斥公主風，俏皮個性與品牌不謀而合。（圖／品牌提供）

謝沛恩坦言以前風格比較男生，不敢碰紅色、紫色這類鮮艷色，不過隨著年紀增長，慢慢會嘗試優雅的公主風或俏皮造型過過癮，而看到本季的新品，蛋糕裙、奶油擠花洋裝等浮誇服飾，謝沛恩不改頑皮個性，直呼都想帶回家，「能搞怪怎麼搭配都可以。」不過會不會想穿這身去約會？謝沛恩哭笑不得，「單獨約會穿這樣好像很浪漫，就是兩個人活在自己的世界裡。」

▲▼ MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼ MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲ MOSCHINO秋冬「動漫安東尼」帶你穿越回到18世紀 ，T恤NT$13,800；價格店洽。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 秋冬滿足所有人的華麗幻想，創意總監Jeremy Scott 以「動漫安東尼」穿越回到18世紀，中古世紀的西班牙式鯨骨裙撐與撐裙式洋裝，混搭現代感的連帽衣及機車夾克，成為全新輪廓；丹寧系列以金線為重點，同樣的金屬刺繡運用在裙邊或皮革翻領上，勾勒出小天使圖像。另外也有當時被認為揮霍無度的蛋糕甜點，多層次蛋糕禮服的概念融入日常襯衫與連身裙，散發女性魅力。

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關鍵字：

謝沛恩, MOSCHINO , 秋冬, 2020
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