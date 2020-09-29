油頭人福音！開箱「加了蕁麻葉的洗髮精」　森林香氣好療癒

文 / Serena。懶惰小姐愛漂亮

小時候很喜歡買書局的驚喜包，裡面擁有很多文具小物，總覺得有種開禮物的驚喜感，很期待裡面可以拿到什麼樣的商品，這次首次體驗Butybox9月份美妝體驗盒也是抱著期待又雀躍心情，因為它打開裡面就有很多化妝品正貨、小樣可以體驗，讓人相當期待。

收到包裹立刻打開來，好興奮啊~~

原以為美妝體驗盒應該都是小包的試用品，讓人試用過一兩次覺得不錯可以去買正貨，沒想到Butybox9月份美妝體驗盒幾乎都是正貨，是Butybox每個月集結新品以及精選好物讓大家可以一次體驗到，廢話不多說，趕快來一一介紹內容物以及我的使用心得。

【古寶 UV清透柔膚控油防曬乳 SPF50+ PA+++】正貨

我上妝的第一個步驟一定是防曬，肌膚不僅會曬黑、曬老，還會曬出斑，所以一年四季，只要白天有到戶外，就算是只是買個東西、倒個垃圾，我也一定會擦防曬再出門。

我們常聽到UVA、UVB，其實兩者最主要的差異是波長，UVB會穿透皮膚的表皮層，造成皮膚曬傷、紅腫、熱、痛，甚至是誘發皮膚癌，而UVA的穿透力較強，能穿透雲層和玻璃照射到我們皮膚的真皮層，曬完不會立刻出現不適，但長時間累積下來，容易造成肌膚老化、鬆弛、皺紋、黑色素沉澱等等，而兩者同樣都不變的，就是不管是UVA還是UVB，都會造成肌膚的負擔，因此做好防曬是很重要的。

古寶的UV清透柔膚控油防曬乳是屬於物理性防曬，物理性防曬是以折射的方式將紫外線折射出去，就像幫皮膚戴了墨鏡一樣，當皮膚受到紫外線照射它會反射回去，而這種防曬品相較化學性防曬，對肌膚負擔較小，同時也是海洋友善，夏天去海邊玩水也可以使用。

屬於立可白式的防曬，使用前需要搖一搖，剛上臉時會明顯的泛白，但過一陣子之後就比較自然了，變成微微的潤色。

【寵愛之名For beloved one 金盞花柔敏修護精華】正貨

夏天曬後肌膚或是雷射術後，很需要使用舒緩鎮定的保養品修復一下，而金盞花常被用做舒緩敏感和癒合傷口的成分之一，許多專為敏弱肌的保養品內都有添加此種成分。

擠一點在手上試試看質地，質地屬於偏水潤的精華液，稠度不會太高。

擦上臉按摩一下精華液很快就吸收進去了，有種皮膚瞬間注入水分的感覺。

【德國施巴Sebamed 潔膚露】20ml

皮膚全身上下都有一道弱酸性的保護膜，能夠幫助肌膚阻擋細菌入侵，防止水份流失，就像家裡的大門一樣，保護著我們的皮膚，有些添加清潔產品因為清潔力太強，或是添加不符合肌膚pH值的成分，導致保護膜受上，肌膚的pH值改變，就會讓肌膚長期處於不健康的狀態，而施巴的潔膚露和潤膚乳液就是採用符合皮膚表面酸鹼值的pH 5.5，不添加皂鹼以及其他有害物質，溫和清潔皮膚，內也含許多保濕成分，讓清潔後的皮膚不那麼乾澀。

擠出來是綠色的，聞起來有一種寶寶的味道。

【德國施巴Sebamed潤膚乳液】20ml

洗完澡之後，我一定都會塗上潤膚乳，夏天用乳液，冬天用乳霜，為肌膚加強保濕與防護。

施巴的潤膚乳液質地很好推開，擦完之後蠻快就吸收了，保濕度足夠且維持度很好，有一些身體乳保濕續航力不夠久，擦完隔天白天身體開始出現乾癢的問題，而這款施巴潤膚乳液則能夠維持一整天，但卻不會有黏膩的感覺。

【Antica義大利草本專家 蕁麻葉洗髮乳】正貨

對於油性頭皮的我來說，在夏天出油量比平時更茂盛的季節，用到不對的洗髮精真的會很想直接剃光頭，Antica義大利草本專家的這款洗髮乳內添加蕁麻葉，對於頭皮有收斂、平衡油脂分泌的功效，特別適合油性頭皮，也就是我本人。

特別喜歡洗起來是療癒的草本味，彷彿置身於森林之中，使用完後感覺原本易出油且有異味的頭皮緩和了許多，吹完頭髮後髮根也比較蓬鬆。

第一次體驗Butybox美妝盒就蠻驚豔的，抱著興奮的心情打開與試用，好險大致上沒讓我失望，好期待10月的美妝體驗盒~

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