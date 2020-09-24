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最年輕視后贊達亞高衣Q紅毯造型回顧　炫腹、美背百看不膩！

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記者王則絲／台北報導

第72屆艾美獎得獎名單出爐，最佳女主角獎由24歲女星贊達亞（Zendaya）以《高校十八禁》一劇奪下，成為艾美獎史上最年輕的劇情類影集女主角獎項得主，因飾演「蜘蛛女」打開知名度後，贊達亞持續累積作品、接下眾多代言，成為各大活動紅毯常客，展現超高衣Q與表現力，可謂時尚圈閃耀新星，今天就來一起回顧贊達亞令人印象深刻的公開造型。

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞今年艾美獎的造型。（圖／翻攝自IG@zendaya、@giorgioarmani）

今年的艾美獎與往常不同，為應對全球疫情而改成線上進行，實體獎盃的頒發則會在每一位入圍者的家門進行，若是沒得獎工作人員便會拿著獎盃揮手說掰掰，而即使不出家門贊達亞依然盛裝在家中等待，接獲獎項時身上所穿的是這一套是Giorgio Armani的波卡圓點裙和珍珠水晶鑲嵌上衣，而在典禮前贊達亞穿著另一套Christopher John Rogers紫色、黑色拼接深領禮服，兩套都十分性感，並搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶。

▲贊達亞。（圖／達志影像）

▲贊達亞出席品牌活動派對。（圖／達志影像）

2月時寶格麗舉辦B.zero1 Rock系列上市派對，贊達亞以最新品牌大使身份現身，穿上Rahul Mishra設計款羽毛裝，駕馭起高難度服裝游刃有餘。

▲贊達亞。（圖／達志影像）

▲贊達亞。（圖／達志影像）

▲贊達亞出席今年影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）紅毯。（圖／達志影像）

今年初時贊達亞出席影評人選擇獎（Critics' Choice Awards）頒獎典禮，身上貼身桃紅套裝來自於TOM FORD 2020春夏款式，引起不小話題，腹肌、美背一次滿足。

▲贊達亞。（圖／達志影像）

▲贊達亞獲邀出席澳洲GQ年度男士頒獎典禮。（圖／CFP）

去年底時贊達亞獲邀出席澳洲GQ年度男士頒獎典禮，選擇了Monot 2020春夏款白色洋裝，獨特的兩截式與腰部纏繞設計，凸顯平坦腹肌，維持高調「炫腹」的風格。

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞出席2019 「People’s Choice Awards」選穿Christopher Esber腹部鏤空裝。（圖／達志影像）

▲贊達亞。（圖／達志影像）

▲贊達亞出席「Women In Hollywood」頒獎典禮。（圖／路透）

去年10月ELLE所舉辦的「Women In Hollywood」頒獎典禮上，贊達亞捨棄裙裝，選擇Peter Do 2020春夏褲裝亮相，不比美、比帥。

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞身穿VERA WANG綠色緞面訂製裙亮相71屆艾美獎。（圖／翻攝自IG@zendaya）

而時間拉回整整一年前的艾美獎典禮上，贊達亞可說是美出新高度，身穿VERA WANG綠色緞面訂製裙，透視視覺效果、開高衩加上背後也挖空，化身性感尤物。

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲贊達亞。（圖／贊達亞IG）

▲去年六月底贊達亞出席蜘蛛人電影活動，穿著Armani高訂服裝登場，用黑、紅搭配呼應蜘蛛人主題，不忘辣秀整片美背。（圖／翻攝自IG@zendaya）

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關鍵字：

贊達亞, Zendaya, 紅毯, 艾美獎, EMMYS
fashion.net

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