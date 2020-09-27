Dior收藏系「入門級飾品TOP10」　櫃上爆賣款千元起買到

Dior【入門級配飾推薦】

耳環/項鍊/戒指/手鍊

Dior除了手袋外，珠寶系列也在女子間擁有超高人氣，全系列以氣質優雅的時尚貫穿，加入了許多不對稱的創新設計，配戴後讓造型立刻充滿高級感，正如Dior先生所說：「珠寶是一種迷人的配飾，發揮畫龍點睛的作用，讓造型更別緻。」最低預算千元就能入手一款經典Dior飾品，在櫃上的受歡迎程度甚至比包款還熱門呢！

Jewelry 01 /

---耳環---

Dior配飾系列中，結帳率最高的就是耳環類別了，運用了J'Adior以及CD字母標誌，加入了珍珠元素，以嶄新角度演繹典雅風格，任何風格的造型都能駕馭，其中以J'Adior標誌並搭配星形鍍金金屬的不對稱款式，更是詢問度超高的設計款，想要打造個人風格的話就鎖定My ABCDior Tribale字母耳環，可以選擇屬於自己的字母，很適合作為犒賞自己的小禮物呢！

【單品推薦】

（右上）復古鍍金金屬J'ADIOR耳環 NT$14,000

（右下）MY ABCDIOR TRIBALES 字母耳環 NT$8,500

（左上）鍍金金屬配白色玻璃珍珠J'ADIO耳環 NT$17,000

（左下）DIOR TRIBALES耳環 NT$17,000



Jewelry 02 /

---手鍊---

▲（部分圖／xuxuan0812、goodlife_designer）

夏季露出手腕的機率大大提升，點綴上細緻優雅的手鍊，就能打造出截然不同的氣質，手鍊系列也同樣以品牌經典J'Adior、DIOR字母、星星等經典元素打造，除了單獨配戴外，也能混搭寬版與細版的手鍊，穿出高雅又具有街頭風格的時髦氣息！

【單品推薦】

（上）J'ADIOR手鏈，NT$21,500

（上）PERLES DE DÉSIR手鏈，NT$15,000

（上）復古鍍金金屬J'ADIOR手鏈，NT$17,000

Jewelry 03 /

---戒指---

▲（部分圖／diorcommunity_,goodlife_designer,xuxuan0812）

一秒就能提升穿搭層次的戒指，在細節上也能看出妳的穿搭品味，女子指定的細緻「Petit CD戒指」搭配時尚的鍍玫瑰金金屬鍊環，中央還點綴著經典「CD」logo，讓指尖顯得更纖細！略帶粗曠氣息的CD粗鏈戒指瞬間讓手部存在感激增，混搭纖細的戒指，輕鬆營造令人印象深刻造型！

【單品推薦】

（左起）PETIT CD戒指，NT$11,500、J'ADIOR 戒指，NT$14,000

Jewelry 04 /

---項鍊---

▲（部分圖／emmagraceland,nahojah,diorcommunity_）

Dior的鎖骨項鍊系列，早已是歐美時尚人士的必備配件之一，尤其是30 Montaigne 頸圈及J'Adior復古金屬鎖骨項鍊，經典優雅中又帶點個性感，混搭各種項鍊都超有型，單一配戴也能獨霸全場，平時喜愛簡約俐落風格的妳，只要投入一款項鍊，就能讓造型更有新鮮感！



【單品推薦】

（左起）J'ADIOR 頸圈 NT$17,500；30 MONTAIGNE頸圈，NT$25,500

▲（部分圖／dior_international,diorcommunity_）

看完Dior的飾品們，是不是突然想要把預算挪到這系列絕美配飾上了呢～？入手一款就能瞬間讓日常造型看起來很不一樣，而且與Dior包款相比，飾品類的預算大大降低，只要萬元初就能買到，無論是犒賞自己或送禮都很適合喔！



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