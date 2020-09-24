「不滿意可退」Kiehl’s週慶玩很大！鐵粉必搶「雙胞胎組」還有超萌黑熊瓶蓋

▲Kiehl's今年週年慶玩很大，竟推出「不滿意可退」的限定活動。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

週年慶如火如荼倒數中，每年都引爆排隊人潮的Kiehl’s契爾氏先前才首度對外曝光「預購會」，錯過的人也別難過，週慶也推出了預購會沒有的獨家限定組！包含首次推出、鐵粉囤貨首選的「1+1雙胞胎組」，新客限定的「不滿意可退」買大送小活動，還有超可愛的「限量潮台味公益版系列」，其中限量黑熊公仔可當裝飾、手機撐架，還能變身為瓶蓋套，4大首要鎖定重點快點看起來。

1.新客限定「買大送小試用組」



Kiehl’s寵粉無極限，連新粉照樣寵！今年推出超有誠意的新客限定活動，凡於首四日購買「金盞花植物精華化妝水」、「激光極淨白淡斑精華」、「冰河醣蛋白保濕霜」、「11KDa超導全能修護露」任一正貨，即可獲贈同品項豪華旅行。

先從豪華旅行品使用，若使用後不滿意，可於5天內至原購買櫃檯辦理退貨，全額退還（正貨需保持無拆封使用），相當於「買大送小」先讓你試用，且算下來折扣都低於8折。

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml+40ml，價值NT$1,682，特價NT$1,305；神力小紅瓶30ml＋4ml，價值NT$2,493，特價NT$1,980。

2.鐵粉必搶「1+1雙胞胎組」



每到週年慶就是鐵粉們瘋搶加大版愛用品囤貨的時機，今年除了有10大明星商品加大限量版可選，更將歷年來首四日最多人囤貨和回購的Top 3熱賣品：金盞花化妝水、冰河醣保濕霜、淡斑精華，推出史上第一次的首四日限定「1+1雙胞胎特惠組」，加起來容量堪比加大版，還有加贈多個明星品旅行瓶。

像是「雙美白精組」內含2罐淡斑精華50ml加上2罐冰河保濕機能水40ml，價值NT$8,260，以7折優惠NT$5,760就能帶回家。

▲首次推出的「1+1雙胞胎組」堪比加大版，還加贈其他明星商品旅行瓶。

3.限量潮台味公益版＋黑熊公仔



而Kiehl’s每年都有的慈善公益限定版，今年則是與法國插畫家Amaël Isnard合作，以「LOVES TAIWAN潮台味」為主題，結合台灣在地文化推出6款「2020限量潮台味公益版」。凡於週慶期間購買「2020限量潮台味公益版」系列任一商品，Kiehl’s就會捐出1元美金給台灣黑熊保育協會。

最棒的是，今年更推出超可愛又實用的「限量潮台味黑熊公仔」，可以當手機底座，黑熊還可以拔起來套進金盞花化妝水等商品瓶蓋當裝飾。10/1起，凡於週慶開打櫃位首四日購買金盞花化妝水＋任一精華正品，即可免費獲得。

▲超可愛的限量黑熊公仔免費送，可當手機座還能套在瓶蓋上變超可愛裝飾。

4.客製化滿額贈＋超潮旅行袋



鐵粉們都知道，Kiehl’s滿額贈向來超有誠意，不是制式統一化，而是能可依照個人膚質及使用喜好自由挑選的客製化贈品。於週慶活動期間，消費折扣後滿NT$3,980即可獲得自行挑選的專屬「貼心旅行5件組」；凡消費滿NT$8,000（需含NT$3,980正貨）即可獲得簡約潮流、方便收納的摺疊旅行袋，再加贈明星精華旅行瓶1件＋明星面膜旅行瓶1件。

▲滿額贈除了照慣例的客製化自由挑選，滿NT$8,000還有潮流又實用的摺疊旅行袋。



而 向來全年無折扣的奢華美妝品牌Giorgio Armani，連一年一度的週年慶也沒有所謂的「特惠組」，但有個只有VIP才能參加隱藏版神秘預購會，今年首次對外開放，讓新客也能預約參加。不僅能搶先買到全新升級版的「亞曼尼粉水」，還有獨家預約禮和奢華訂製滿額禮，更能累點換正貨商品，觀望亞曼尼已久的人一定把握這次機會！

▲傳說中僅限VIP參加的Armani週慶預購會今年首次對外開放，預約消費並參加就能獲得「奢華預購禮」。

GA向來連週年慶大戰也維持一貫風格，不下折扣、不出特賣組，也因此今年首度對外開放以往僅流傳於頂級VIP客戶間的「預購會」，就掀起美妝界一陣轟動。而今年的預購會，除了有百貨95折，還開放同步累積會員點數，更特別以Armani先生最愛的度假小島潘特列拉島上為靈感，推出多款旅行相關的獨家時尚滿額贈，讓你就算不能出國也能享受義式度假風格。

凡參加預購會並預約消費滿NT$6,000，即可獲得「亞曼尼時尚行李吊牌」與「黑曜岩新生奇蹟防曬精華」5ml。

▲超有質感的訂製刷具包，可收納刷具也可當手拿包使用。



凡參加預購會並消費滿NT$17,000，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟嫩膚露」30ml、「黑曜岩新生奇蹟輕乳霜」5ml和由國外特別訂製的「亞曼尼時尚刷具包」。

而消費滿NT$32,000，可獲得「黑曜岩新生奇蹟輕乳霜」5ml、「黑曜岩新生奇蹟全能眼霜」5g、「黑曜岩新生奇蹟眼部緊緻精萃」3ml、「黑曜岩新生奇蹟乳霜─經典版」5ml與「亞曼尼時尚刷具包」。

▲時尚旅行袋有黑色與藍色兩種款式（隨機出貨）。



參加預購會並消費滿NT$52,000，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟潔顏乳」150ml與「亞曼尼時尚旅行袋」。

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟乳霜/輕乳霜，50ml，NT$15,000。



▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟精萃露，150ml，NT$4,500。



此外，預購會上一定要搶先鎖定最多人搶的經典「亞曼尼黑霜」和全新升級上市的「亞曼尼粉水」，其中經典黑霜有著獨特雪融霜質地，一抹化開快速吸收，備受歡迎；而新升級上市的黑曜岩新生奇蹟精萃露新添加維他命E與維他命C，補充肌膚所需營養，幫助肌膚更穩定，且萃取技術更升級，質地更清爽好吸收。

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