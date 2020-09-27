「吃太飽的動物」胖到站不起來！圓肚肚擺桌上督促你快減肥

編輯／Emily 圖／翻攝自gashapon.jp、donguri-sora.com

日本扭蛋常以動物為主題，推出可愛的造型公仔，這次日本Bandai玩具公司旗下的轉蛋事業部GASHAPON就推出一系列「吃太飽的動物」扭蛋，這系列動物們吃到長出肥肥游泳圈，伸著短短四肢卻起不了身，痛苦的表情整個萌翻，讓人聯想到吃太胖的自己。

「吃太飽的動物」扭蛋共有六種款式，粉紅色豬豬身型圓潤，肥嘟嘟的肉看起來超好捏，伸著超短手腳、緊閉眼睛，卻還是站不起來的樣子Q爆。熊貓款下半身更圓，臉還用力到嘴巴都張開了。

巴哥犬造型有淺棕、全黑兩種顏色，原本就皺皺的臉在這裡變得更哀怨，短小四肢配上雙層肥肚肚，可愛萌樣讓人融化。貓咪款有黃色、灰色兩種，這隻貓吃到長出圓滾滾肚子，看了好想戳。

動物公仔一隻高度約三公分，蒐集整組放在辦公桌上絕對萌度破表，看到動物們肥肥的模樣，順便可以激勵自己減肥，不然就要像它們一樣起不了身了。這系列九月第二周上市，一顆售價300日圓（約台幣83元）。

另外，日本的BENELIC公司則是和吉卜力工作室的動畫《神隱少女》合作，推出盒玩系列，將裡面出現過的神靈們變成公仔，有大家熟悉的河神、白龍、無臉男，還有造型可愛的大鳥神樣、蘿蔔模樣的御白神、滿身爛泥的腐爛神和春日神共六種，每一款都讓人回想起動畫經典情節。盒玩預計10月會登場，一個售價920日圓（約台幣255元）、整組7,360日圓（約台幣2,042元）。





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