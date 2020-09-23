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「水哥」李英宏想當猛男無奈胖不了　用「手搖」當作台味單品

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記者王則絲／台北報導

歌手李英宏近日時常跨足時尚圈站台活動，今（23日）出席THOM BROWNE攜手三星（SAMSUNG）推出的限量版聯名手機套組暨THOM BROWNE 2020秋冬新品發表會，有「台帥教主」之稱的李英宏特別分享了自己認為最有「台味」的搭配元素，不禁讓人會心一笑！也透露其實不喜歡自己看起來太瘦，想增重至少10公斤，「希望有朝一日可以成為猛男，用二頭肌、腹肌當時尚配件。」

▲THOM BROWNE X 三星限量版 李英宏。（圖／品牌提供）

▲李英宏今日出席THOM BROWNE X三星限量版發表會。（圖／品牌提供）

李英宏今日穿著THOM BROWNE的簡約灰色針織衫，內搭襯衫與同色系西裝褲，綴以品牌經典的條紋設計，與THOM BROWNE本次與三星合作推出的Galaxy Z Fold 2聯名限量版套組主視覺不謀而合。

THOM BROWNE的服裝在剪裁上以中性風格為主，被問及是否嘗試過穿裙子，李英宏自爆料：「小時候愛搞怪，跟女同學借過迷你裙來穿。」但是現在不敢穿太短的，「我怕我的腿太辣！」過膝長度的百褶裙倒是可以嘗試看看。

▲THOM BROWNE X 三星限量版 李英宏。（圖／品牌提供）

▲THOM BROWNE X 三星限量版 李英宏。（圖／品牌提供）

▲THOM BROWNE X三星限量版聯名套組包括最新的Galaxy Z Fold 2手機、智能手錶、藍牙耳機，限量來台100組，一整組售價NT＄112,888。（圖／品牌提供）

訪問中李英宏表示近期在做電影配樂，也正在規劃於年底至明年初之間舉辦大型演出，而提到最近剛發布的歌曲《水哥》官方MV引起一陣熱度，李英宏解釋道：「水哥就是一種台灣的生活方式，『台』不是俗，我們也可以很時尚。」

而被問及自己喜歡的「台味」搭配是如何？他則說道：「穿這樣子是一個都會雅痞的感覺，手上拿一杯手搖飲料就是一個蠻好的搭配！對吧？去夜市吃個乾意麵、滷肉飯、叫幾盤小菜，或是去釣蝦！都是很代表台灣的畫面。」讓人腦中不禁浮現熟悉的畫面，李英宏認為即使身上的服裝是一些來自國外的設計，但是與這些能代表台灣的文化符號都是可以互相結合的。

▲THOM BROWNE李英宏。（圖／記者王則絲攝）

▲李英宏分享「台味」三元素。（圖／記者王則絲攝）

李英宏擁有183公分與超精瘦的模特兒身材，駕馭起THOM BROWNE服裝特別俐落，不過他透露其實看不太習慣自己太瘦的樣子，平常會多加一件背心、襯衫，或是選擇磅數高、較挺一點的服裝來增加層次與份量感，「很想要努力增重10公斤，希望有朝一日可以成為猛男，用二頭肌、腹肌當時尚配件。」聽起來像是人人稱羨的「吃不胖」體質，但是李英宏無奈嘆道：「其實是吸收不好、腸胃不好。」

▲THOM BROWNE李英宏。（圖／記者王則絲攝）

▲THOM BROWNE秋冬新品已於ART HAUS上市。（圖／記者王則絲攝）

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李英宏, 台帥教主, 水哥, THOM BROWNE, ART HAUS, 三星, SAMSUNG, 聯名, 摺疊手機
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