就愛吃回頭草？情侶分手後再度復合的5大主因：忘不了熟悉感

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雖然有句俗話說「好馬不吃回頭草」，但大家也許會發現身邊朋友、甚至是自己都有發生過與前任「復合」的經驗，而歷經分開後再重新開始的感情會更堅固？還是更加不堪一擊？依然是端看兩人的造化，不過經過網友們分享，統計出了情侶分手後再度復合的原因TOP5：

TOP1.懷念最自在、最熟悉的感覺

雖然兩個人最終可能是不歡而散的，但是彼此生活久了，那份「熟悉感」還是在，分開後會經常想念可以在對方面前大方做自己的生活，要重新和另一個對象磨合是很花時間的，甚至早已忘記如何去與他人磨合，況且有些生活習慣都是和前任建立起來的，不管做什麼彷彿都能看見彼此的影子。

TOP2.忘不了兩人的幸福回憶

當兩個人執意想分開的時候，腦中滿滿都是討厭對方、厭倦對方的種種想法，但是在分開之後卻總會浮現兩人在一起時美好的回憶，過了一段時間後好像也不太記得為什麼而生氣，不斷想起過往歲月，被幸福的回憶驅使而萌生復合的念頭。

TOP3.奉子成婚

名列第三項可見有不少情侶是在分手後發現懷孕才「奉子成婚」，有了孩子後可能會讓彼此瞬間成熟許多，因為要背負的責任更加沈重，又難以一人負擔，所做的決定都必須更加慎重，也許可以當作是老天給彼此一個好好重新開始的機會。

TOP4.因為遠距離才分手的，因緣際會又聚在一起

許多情侶因為研讀、工作的關係被迫形成遠距離戀愛，時間久了則容易成為分開的主因，不過若是兩人在幾年後再度回到同個生活圈，就有很大的機會讓愛情的火花復燃。

TOP5.朋友圈相近，分手後依然交集多

有些情侶的狀況是因為原本的朋友圈就高度重疊，即使分手後依然常常見面，可能被朋友簇擁、也可能是加上前面幾種原因，讓人完全無法忘記對方，又不想辜負朋友的期望，決心再嘗試一次的可能很大。