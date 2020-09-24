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凱特王子妃的2000元長褲CP值爆表　正裝、休閒都能搭

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特（右）現身公園與民眾話家常。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王子妃凱特（Kate Middleton）關懷兒童與教育不遺餘力，她日前一身輕鬆裝扮現身Battersea公園，與家長互助團體會面，傾聽他們在新冠肺炎防疫期間所做的努力，眼尖的王室迷發現，她穿的玫瑰色褲子出自英國平價品牌Marks and Spencer，她3月與老公威廉王子一起拜訪醫護人員時已穿過。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特3月時（左）穿過同款Marks and Spencer褲裝搭高跟鞋，此次穿同款褲子改搭小白鞋。

當時凱特還搭配同色系的西裝外套、高跟鞋，以套裝形式展現都會女性的俐落感，但這回與家長、小朋友相約公園見面，自然要以輕鬆裝扮融入會談，沒料到約2000元的Marks and Spencer西裝褲瞬間變成休閒褲，CP值超高。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特最喜歡穿Superga 2750小白鞋，1880元。（圖／翻攝Superga官網）

讓凱特輕鬆轉換成休閒look的關鍵，在於搭配約3700元的Lauren Ralph Lauren白色上衣、腳踩她最愛的義大利品牌Superga 2750經典小白鞋，讓她看起來更接地氣，輕鬆與民眾打成一片。

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關鍵字：

凱特, 王子妃
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