二登倫敦時裝週！温貞菱、劉修甫「印花裝上陣」力挺台灣設計師古又文

▲古又文（Johan Ku）同名品牌Johan Ku Gold Label 二度登上倫敦時裝週官方日程 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師古又文（Johan Ku）同名品牌Johan Ku Gold Label成立10週年，再次登上倫敦時裝週官方日程，受到疫情影響，這回不同以往，以影片形式發表《The Painters》新作，更請到演員温貞菱與劉修甫穿著系列單品演出，帶有濃厚藝術衝突感的服裝搭配兩人強大的表現力，讓粉絲大呼驚艷。

▲古又文親自參與時裝影片的導演工作，由温貞菱與劉修甫出鏡 。（圖／品牌提供）

Johan Ku Gold Label 《"The Painters" 》系列靈感其實就來自疫情，藝術總監古又文親自參與時裝影片的選角、剪輯與導演工作，並且請到温貞菱與劉修甫出鏡， 沒有過多的背景修飾，兩人換上撞色效果的鮮艷服飾，温貞菱一頭俏麗短髮加上眼神中強大的表現力，一舉一動仿佛大銀幕縮影，劉修甫則以俐落襯衫、套裝，一次轉換多種造型不受局限。

▲系列單品以畫筆、顏料罐、蠟筆等繪畫工具為創作發想 。（圖／品牌提供）

系列單品則是結合台灣藝術家彭柏勳作品，取自切割墊、畫筆、顏料罐、蠟筆等繪畫工具為創作發想，一系列印花圖案上身，頗有當代藝術氛圍。此外，也請到金曲獎獲獎音樂人尊室安為新作量身打造配樂，呈現藝術家在創作時的內心自我辯證與衝突。並攜手台灣配飾品牌 nozzle quiz／後研、鞋履TRAVEL FOX 旅狐，以及袋包日常經典 TAGather Goods合作，讓台灣時尚站上國際舞台發光發熱。