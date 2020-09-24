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雅詩蘭黛「櫻花水」網激推嫩膚神器！夢幻「花瓣濕敷棉」免費送

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▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝）

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛推出粉嫩夢幻的美肌櫻花化妝棉，搭配櫻花水濕敷美肌效果更提升。(圖／記者張毓容攝，以下同)

記者張毓容／台北報導

與小棕瓶、無敵霜被並列為雅詩蘭黛「金三角」的微分子肌底原生露，是許多保養控的心頭好，後來推出了專為亞洲肌膚打造的「櫻花輕盈版」，一上市就引發熱賣話題，更被網友封為「零毛孔嫩膚神器」，尤其濕敷效果更是好。而在肌膚容易「水逆」的換季時期，雅詩蘭黛特別打造超夢幻的粉色櫻花造型濕敷化妝棉，期間限定免費送，不管鐵粉新粉都別錯過！

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露-櫻花輕盈版，200ml，NT$3,850。

微分子肌底原生露原本就是雅詩蘭黛好評不斷的人氣熱賣品，其運用「微分子基準高滲透科技」搭配專利「微物發酵科技」，能滲透肌底，高效滋潤保濕肌膚。

而專為亞洲肌膚、氣候打造的「櫻花輕盈版」原生露，更被稱為「櫻花水」，不只是質地更輕盈，成分也與經典版有所不同。多添加了「櫻花酵母美顏精華」，其萃取自日本岩手縣「八重櫻花」、純淨雪水灌溉的金澤兼六園櫻花和日本岩手縣稻米天然發酵的「清酒粕萃取」，可幫助肌膚恢復油水平衡，加強保濕的同時緊緻毛孔、改善粉刺。

除了輕拍使用，許多網友更大推用「櫻花水」濕敷，擁有超多好評，像是「可以幫助穩定肌膚」、「肌膚不再亂出油」、「毛孔就像開了美肌濾鏡好細緻」、「濕敷後肌膚真的會發光」、「根本是液態面膜」等。

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝）

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝）

▲買櫻花水就送「櫻花能量盒」，內含30片櫻花化妝棉。

今年，雅詩蘭黛特別推出「終結水逆．櫻花能量盒」，內含30片粉嫩夢幻的美肌櫻花化妝棉，讓你搭配櫻花水濕敷，美美的養出發光肌。

即日起至10/18活動期間，於全台雅詩蘭黛專櫃或官方線上網站購買「微分子肌底原生露-櫻花輕盈版」或經典版原生露乙瓶，即可免費獲得「櫻花能量盒」乙份（數量有限送完為止）。

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▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露，150ml，NT$2,750。

嬌蘭最經典的「皇家蜂王乳系列」今年推出全新一代皇家蜂王乳蜜露，作為肌膚修護第一步，其應用「雙層微脂囊科技」，讓高濃度皇家蜂王乳成分可快速滲透肌底，提高肌膚防禦力，讓肌膚更光滑明亮、更飽滿，因而被稱為「神蜜水」，除了拍、擦，搭配濕敷更能讓肌膚透出「蜜光圈」。

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲蘭蔻 超級光活粹晶露，150ml，NT$3,500。

「極光水」堪稱蘭蔻今年最重量級新品，一推出就爆款。結合97%激光酵素複合精華和3%植萃精油，搭配獨家專利設計的「極光仙女棒」，每次搖晃產生超微細的亮膚泡泡，能帶給肌膚保濕水潤與持久明亮剔透效果，幫助肌膚修護、保濕、淡化暗沉，幫助老廢角質代謝。

▲▼雅詩蘭黛櫻花水送夢幻花瓣濕敷棉。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，150ml，NT$4,500。

GA頂級保養「黑曜岩系列」今年全新推出一款能溫和調理煥膚的水精露「黑曜岩新生奇蹟嫩膚露」，深層補水同時能幫助肌膚溫和代謝，改善暗沈、膚色不均，擦出滑嫩透亮的嬰兒嫩肌，高濃度天然成分更讓瓶身透出淡淡的綠色光輝，被稱為「綠光嫩膚露」。

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關鍵字：

保養, 護膚, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, 原生露, 櫻花輕盈版, 櫻花水, 濕敷, 櫻花面膜, 精華水, 液態面膜
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