美妝代言兩樣情！周迅「靈氣美」吸睛、木村光希大賣年輕肌

▲美妝代言人的人氣往往能夠帶動銷量。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

一位好的美妝代言人，能讓品牌更有記憶點，日系美妝黛珂這次在迎向50周年之際，找來周迅擔任亞洲區代言人，她的靈氣和知性美與品牌不謀而合，開架保養肌研也相中木村光希，希望藉由她們人魅力，拉提品牌知名度與買氣。

▲46歲的周迅的凍齡美貌常受人討論。（圖／翻攝自周迅微博）

周迅的美麗一直備受品牌青睞，從早先的香奈兒、肌膚之鑰，即將邁入46歲的她，成為日系品牌黛珂亞洲區品牌代言人，她出類拔萃的氣質美，被品牌方一眼相中。

在 Instagram 查看這則貼文 DECORTE Taiwan台灣黛珂（@cosmedecortetw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 上午 1:56 張貼

▲黛珂的保濕美容液是保養入門款。

周迅也開心分享，其實她本人早是黛珂保濕美容液和AQ甦活系列的忠實粉絲，非常容易能將品牌魅力傳遞給全世界，而由她拍攝的全新廣告也由即日起於大陸播放，11月開始，則會在亞洲各國續展開宣傳活動，屆時全亞洲都能看見由周迅所詮釋的原生之美。

▲木村光希頂著星二代光環，是最亮眼新星。（圖／品牌提供）

開架保養肌研今年也力邀日本最強新二代-木村光希Kōki擔任全新品牌代言人，出道以來，她清新自然形象備受喜愛，擁有水潤Q彈肌膚的她，透露臉上光澤的祕密就是靠濕敷。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 下午 10:24 張貼

▲獨特的清新氣質很符合品牌定位。

私下的她喜歡素顏，尤其注重保濕，洗臉後第一步一定會用極潤保濕化妝水輕拍雙臉，若是肌膚乾燥或是上妝前，會使用濕敷法就能讓臉蛋恢復水潤感。

▲肌研推出的全新極潤系列。

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