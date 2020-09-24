《用九柑仔店》金句引共鳴：「人生無常只是日常的一部分」

▲《用九柑仔店》溫馨小品，觸動人心。（圖／翻攝自《用九柑仔店》FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

《用九柑仔店》劇情描述離開鄉下到都市工作的男主角俊龍，在祖父病倒住院後，決定回鄉繼承柑仔店的故事。劇中滿是濃濃台灣味，仔細刻劃人和人之間情感，劇中許多金句更打中離鄉遊子的心，讓我們學會珍惜眼前，重新定位人生排序，堪稱是最動人的台劇小品。

1.從台北回到這裡頂多三個多小時，但我通常要花三百六十五天，甚至更久，大多數的人離開家鄉之後，也都是這樣的吧？

2.長輩是不是都會這樣？總記得我們小時候喜歡吃什麼，卻忘了我們有一天也會長大，但長大後的我們，除了工作還記得什麼？

3.我年輕的時候，我一直想要出人頭地，要成功，要賺大錢，為了這個目標，我還真的特別特別的努力，可是...怎麼一下子，突然之間我就老了，而且怎麼就沒人告訴我說，就算你這輩子什麼都擁有了，你也不一定能夠得到幸福。

4.人生就短短的而已，要做的事情很多，但是要做好一件事情還真少，一輩子要是能夠做好一件事情，這就叫做功夫。

5.有時候我們很容易輕言放棄，因為在當下，我們並不知道有些人一轉身，就是一輩子。

6.兩個人一起走，比較不無聊。你可以開始習慣，有人陪你走。

7.這個世界上，原本就很現實，有錢的人才有資格說緣分。

8.或許人生到了一個年紀，就能真實體會人生無常只是日常的一部分。

9.「人真的都很脆弱，說走就走，連再見都來不及說」「有說沒說都不重要，最重要的是，就不要留著遺憾離開」

10.保護你是我這輩子最重要的事情。我會叫幸福，永遠不會離開你。

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