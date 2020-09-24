你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

編輯／Molly 圖／翻攝pexels

在交往初期時，因為滿滿的浪漫氣息和甜蜜感，對方的小缺點或彼此個性上的差異，在妳眼中都覺得沒什麼，但一旦過了熱戀期，這些當初忽視的問題，會突然變得明顯起來，隨著時間累積越看越不順眼，無法忍受。其實，在剛開始約會時，可以透過以下5點仔細觀察對方，可以成為「彼此是否合拍」「是否要跟這個人繼續下去」的判斷指標。

1.會不會遲到

如果才剛開始交往，約會他就會遲到了，妳可能就要好好思考，他是不是不太在意妳，或是時間觀念很差。如果只是3、5分鐘，或許是路上塞車、找停車位等，還算是可以忍受的範圍，但如果是好幾十分鐘、1小時，就算對方說是因為工作，也要確認他是否常這樣反覆遲到，以及是否有反省之意。若他連妳的時間都不珍惜，相處久了還會珍惜妳嗎？

2.喜歡的約會場所是否相近

約會時的場所也是幫助判斷自己與對方是否適合的一個關鍵。約會不只吃飯、看電影，還有各種活動，從在跟對方約下次約會的內容或活動時，也可發現彼此是否有相似的興趣嗜好，當對方問你「想去哪裡？」時，不要每次都交給對方決定，要適時提出自己真的想去的地方。若是只一昧勉強自己配合對方的興趣，之後的約會可能會讓妳越來越難熬。

3.面對他人時的態度

剛開始熱戀時，情人眼裡出西施，每個人對另一半的包容度都會提高，壓抑脾氣，也會盡量包容、忍耐，等到熱戀期過了，耐心、脾氣回歸原樣，可能會突然發現對方的脾氣性情讓妳無法忍受。

因此，可從約會時觀察，對方在面對陌生人時說話態度、處理事情方式，更能真正看清他的脾性，像是在餐廳、商家等對待店員的態度或是接電話的口氣是否會令妳感到不舒服，是否能尊重他人。如果他對其他人態度不佳，就要好好考慮，因為接下來過了熱戀期，可能相處起來也讓令妳感到有壓力。

4.想法會不會差距太多

若是在很多事物上的想法都天差地遠，兩個人各退一步也很難找到折衷的辦法，不僅磨合很辛苦，也很容易因為意見分歧吵架，如果再碰到生活瑣事或對未來規劃，彼此相處起來也會很有壓力。

約會時其實也有很多地方能看出彼此想法、價值觀上是否相近，比如約會日下雨時，交通的選擇，行程的更改變化，甚至是約會心情是否會受到天氣影響等，都是可以觀察的部分。

5.服裝、生活的品味是否相仿

有些人會認為，等到真正交往後，再一起去逛街買衣服，把對方的穿衣風格改成自己喜歡的樣子就好。但一個人的喜好、品味是經過長時間累積而成，他可能不喜歡妳偏好的品味，也不想改變，所以剛開始最好還是要稍微確認一下。

當然也不是說一定要穿得很厲害或是很時尚才行，而是要看看對方的衣著品味有沒有符合自己感興趣的風格，或至少是自己能接受的樣子。萬一對方的穿著是自己不太能接受，甚至一起出去時會覺得有壓力或丟臉的，這樣就很需要好好考慮了。

►超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網



►男生「不愛了」想分手的5個徵兆！脾氣突然變差要小心



►戀愛裡容易形成「感情地雷」的5大誤區 「愛能改變他」超NG